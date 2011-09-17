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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

گزارش مهر/

تمدید سند اشتغال هنرمندان موسیقی گیلان در هاله ابهام

تمدید سند اشتغال هنرمندان موسیقی گیلان در هاله ابهام

رشت - خبرگزاری مهر: تمدید پروانه تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی انجمن صنفی موسیقی گیلان که سند اشتغال هنرمندان موسیقی استان است، همچنان در هاله ابهام به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی موسیقی استان گیلان که بر اساس ماده 131 قانون کار و در راستای بهبود اوضاع صنفی اهالی موسیقی طی یک دهه قبل با کسب مجوز از اداره کل کار و امور اجتماعی استان آغاز کرد.

این انجمن صنفی در راستای حمایت از سیاست های دولت جهت ایجاد اشتغال برای هنرمندان موسیقی گیلان و تشویق این جماعت هنرمند در 28 اسفند ماه سال 1385 پروانه تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی و هنری از اداره کل دفتر موسیقی و شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرد.

نخستین قدم برای حمایت از انجمن صنفی موسیقی گیلان طی 10 سال گذشته

شش ماه بعد از صدور پروانه، بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران بدون دلیل و برهان از تمدید این پروانه مهم اشتغال زایی اهالی موسیقی گیلان امتناع کرد.

با توجه به پیگیری های مکرر مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و همینطور زنده یاد " محمد رضا حاتمی " دبیرکل انجمن صنفی موسیقی استان تاکنون این مجوز تمدید نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای حمایت از انجمن موسیقی استان با ارسال دو فقره نامه رسمی به بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولیدات هنری انجمن صنفی هنرمندان موسیقی نخستین قدم ها را برای حمایت از این انجمن قانونی که طی 10 سال گذشته ناملایمات و محرومیت های فراوانی را متحمل شده برداشته است.

" منصور ایمانی " در بخشی از این نامه ها خطاب به مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: با هدف ضبط ، تولید و انتشار آثار هنری اهالی موسیقی گیلان با نظر مساعد مجوز قبلی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان دوباره احیا و تمدید شود.

حال سئوال اینکه چرا بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرغم پیگیری ها دو مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان که به عنوان نماینده وزیر در استان موافق تمدید دوباره آثار هنری انجمن صنفی و گسترش چتر حمایتی برای این نهاد صنفی و مدنی هستند از تمدید این جواز قانونی که سند اشتغال اهالی موسیقی است، امتناع و پاسخی به اهالی موسیقی گیلان نمی دهد.

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ نمی دهند   

در این ارتباط رئیس انجمن صنفی موسیقی گیلان نیز یادآورشد: این انجمن از بدو تاسیس تاکنون ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه حمایتی اعم از مادی و معنوی دریافت نکرده است.

همایون سلیمی در ادامه از خبرگزاری مهر به دلیل پیگیری مشکلات حوزه موسیقی گیلان تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 1409739

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