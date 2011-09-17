تمدید سند اشتغال هنرمندان موسیقی گیلان در هاله ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی موسیقی استان گیلان که بر اساس ماده 131 قانون کار و در راستای بهبود اوضاع صنفی اهالی موسیقی طی یک دهه قبل با کسب مجوز از اداره کل کار و امور اجتماعی استان آغاز کرد.

این انجمن صنفی در راستای حمایت از سیاست های دولت جهت ایجاد اشتغال برای هنرمندان موسیقی گیلان و تشویق این جماعت هنرمند در 28 اسفند ماه سال 1385 پروانه تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی و هنری از اداره کل دفتر موسیقی و شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرد.

نخستین قدم برای حمایت از انجمن صنفی موسیقی گیلان طی 10 سال گذشته

شش ماه بعد از صدور پروانه، بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران بدون دلیل و برهان از تمدید این پروانه مهم اشتغال زایی اهالی موسیقی گیلان امتناع کرد.

با توجه به پیگیری های مکرر مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و همینطور زنده یاد " محمد رضا حاتمی " دبیرکل انجمن صنفی موسیقی استان تاکنون این مجوز تمدید نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای حمایت از انجمن موسیقی استان با ارسال دو فقره نامه رسمی به بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولیدات هنری انجمن صنفی هنرمندان موسیقی نخستین قدم ها را برای حمایت از این انجمن قانونی که طی 10 سال گذشته ناملایمات و محرومیت های فراوانی را متحمل شده برداشته است.

" منصور ایمانی " در بخشی از این نامه ها خطاب به مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: با هدف ضبط ، تولید و انتشار آثار هنری اهالی موسیقی گیلان با نظر مساعد مجوز قبلی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان دوباره احیا و تمدید شود.

حال سئوال اینکه چرا بخش موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرغم پیگیری ها دو مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان که به عنوان نماینده وزیر در استان موافق تمدید دوباره آثار هنری انجمن صنفی و گسترش چتر حمایتی برای این نهاد صنفی و مدنی هستند از تمدید این جواز قانونی که سند اشتغال اهالی موسیقی است، امتناع و پاسخی به اهالی موسیقی گیلان نمی دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ نمی دهند

در این ارتباط رئیس انجمن صنفی موسیقی گیلان نیز یادآورشد: این انجمن از بدو تاسیس تاکنون ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه حمایتی اعم از مادی و معنوی دریافت نکرده است.

همایون سلیمی در ادامه از خبرگزاری مهر به دلیل پیگیری مشکلات حوزه موسیقی گیلان تقدیر و تشکر کرد.