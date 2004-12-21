مجيد انتظامي موسيقي "حكم" را مي نوازد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلمبرداري آخرين ساخته مسعود كيميايي با عنوان " حكم " در حال حاضر در يكي از خانه هاي قديمي شمال شهر تهران با بازي عزت الله انتظامي ادامه دارد. در اين مرحله خانه رضا معروفي يكي از شخصيت هاي اصلي داستان به تصوير كشيده مي شود.



داخلي- شب - خانه رضا معروفي

يك خانه قديمي با يك زندگي قدمي فاخر. رضا معروفي در خانه اش يك اقتدار كهنه دارد. ديوارها پر از عكس هاي زندگي رضا است. يك تختخواب فلزي و ميزي براي چاي و آشپزخانه اي تميز با دو نيمكت چوبي و يك ميز.

در گوشه اي يك پتو و پشتي است و ميز كوچك چوبي كه براي تحرير است. رضا جيب هايش را خالي مي كند. اسلحه را روي ميز پنهان مي گذارد. سهند عكسي را نگاه مي كند...

با آغاز فيلمبرداري اين صحنه ها فيلم سينمايي " حكم " براي مرحله تدوين آماده مي شود و به احتمال زياد يكي از كارگردان هاي نامدار سينماي ايران كار تدوين فيلم را بر عهده خواهد گرفت.

فيلم سينمايي " حكم " كه نويسندگي، كارگرداني و تهيه كنندگي آن بر عهده مسعود كيميايي قرار دارد از مضموني اجتماعي برخوردار است و شرايط حاكم بر روابط افراد خواهان پول و ثروت را به تصوير مي كشد.

رضا معروفي خود صاحب حكم است، اما آن را اجرا هم مي كند. او سهند را امان مي دهد ، به خانه مي آورد و براي گرفتاريش چاره اي مي يابد. محسن و فروزنده هر دو جوانند و عاشق. محسن خون و اسلحه و پول را انتخاب مي كند، حتي در مقابل فروزنده ... حكم صادر مي شود.

عزت الله انتظامي، خسرو شكيبايي، ليلا حاتمي، بهرام رادان، پولاد كيميايي، محسن هنرمند، ميترا صالحي، سعيد پير دوست، بهرام فتاحي، داود عمادي ... و مريلا زارعي به ايفاي نقش هاي اصلي فيلم مي پردازند. مدير فيلمبرداري اين اثر عليرضا زرين دست و صدابردار اسحاق خانزادي است. موسيقي اين فيلم را مجيد انتظامي تصنيف مي كند و عاطفه رضوي به عنوان طراح گريم، كيوان مقدم به عنوان طراح صحنه و لباس و محمد صادق آذين در سمت مدير توليد با فيلم همكاري مي كنند. اجراي گريم را ايمان اميدواري و شبنم سليمي انجام مي دهند و مدير صحنه محمد تراب نيا است.

همچنين امير شهاب اسماعيلي به عنوان برنامه ريز و مشاور كارگردان، امين فرج پور در سمت دستيار اول كارگردان و بابك برزويه در مقام عكاس در زمره عوامل اين فيلم قرار دارند.

فيلم سينمايي " حكم " محصول كارگاه فيلمسازي آزاد فيلم با سرمايه گذاري غلامرضا شريفي است.