100 بسته لوازم التحریر به دانش آموزان فردوس اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خزاعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اهدا 200 بسته سبد غذایی و لوازم التحریر به دانش آموزان مستمند این شهرستان خبر داد و افزود: این اقلام که شامل 100 بسته غذایی و 100 بسته لوازم التحریر است از محل نیات واقفین خیراندیش با مبلغ 18 میلیون ریال جهت اهدا به دانش آموزان نیازمند خریداری شده است.

وی ادامه داد: فرهنگ وقف باید به آحاد مردم شناسانده شود و روش های نوین در امور وقف به مردم نیک اندیش ارائه شود تا همگان بنابر مصالح نظام و جامعه پیرامون خود اموال شخصی خودشان را در کار ها و امورات خیرخواهانه جهت دهی کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس بیان کرد: اجرای نیت واقف از وظایف اصلی اوقاف است که باید بیشتر و بهتر به آن رسیدگی نماییم.

خزاعی ادامه داد: نگاه ما برآن است در بحث موقوفات به این مهم توجه وی‍ژه شود تا بتوانیم نیات واقفین را بطور کامل اجرا نمائیم.

وی گفت: شهرستان فردوس دارای 563 موقوفه و دو هزار و 834 رقبه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس بیان داشت: همچنین در این شهرستان شش امامزاده ، 92 مسجد و 46 حسینیه وجود دارد.

خزاعی با بیان این اینکه همکاری مردم با مجموعه اوقاف سبب افزایش خیر در جامعه می شود، تصریح کرد: اوقاف دستگاهی است که متعلق به اهل بیت (ع) است و همکاری با این مجموعه و فعالیت در راستای احیای موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی دارای ارزش است.