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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

در راستای نیات واقفین/

100 بسته لوازم التحریر به دانش آموزان فردوس اهدا می شود

100 بسته لوازم التحریر به دانش آموزان فردوس اهدا می شود

فردوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: در راستای اجرای نیات واقفین همزمان با شروع سال تحصیلی جدید 100 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند فردوس توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خزاعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اهدا 200 بسته سبد غذایی و لوازم التحریر به دانش آموزان مستمند این شهرستان خبر داد و افزود: این اقلام که شامل 100 بسته غذایی و 100 بسته لوازم التحریر است از محل نیات واقفین خیراندیش با مبلغ 18 میلیون ریال جهت اهدا به دانش آموزان نیازمند خریداری شده است.

وی ادامه داد: فرهنگ وقف باید به آحاد مردم شناسانده شود و  روش های نوین در امور وقف به مردم نیک اندیش ارائه شود تا همگان بنابر مصالح نظام و جامعه پیرامون خود اموال شخصی خودشان را در کار ها و امورات خیرخواهانه جهت دهی کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس  بیان کرد: اجرای نیت واقف از وظایف اصلی اوقاف است که باید بیشتر و بهتر به آن رسیدگی نماییم.

خزاعی ادامه داد: نگاه ما برآن است در بحث موقوفات به این مهم توجه وی‍ژه شود تا بتوانیم نیات واقفین را بطور کامل اجرا نمائیم.

وی گفت: شهرستان فردوس دارای 563 موقوفه و دو هزار و 834 رقبه  است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس بیان داشت: همچنین در این شهرستان شش امامزاده ، 92 مسجد و 46 حسینیه وجود دارد.

خزاعی با بیان این اینکه همکاری مردم با مجموعه اوقاف سبب افزایش خیر در جامعه می شود، تصریح کرد: اوقاف دستگاهی است که متعلق به اهل بیت (ع) است و همکاری با این مجموعه و فعالیت در راستای احیای موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی دارای ارزش است.

کد مطلب 1409740

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