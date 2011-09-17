به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امیری در حاشیه برگزاری آزمون ورودی دوره پاییزه رشته‌های زبان خارجی این دانشگاه، اظهار داشت: در این مرحله از پذیرش دانشگاه باقرالعلوم (ع) بیش از ۱۵۰ نفر از برادران وخواهران طلبه در رشته زبان عربی با هم به رقابت پرداختند.



وی در خصوص افراد شرکت کننده در رشته زبان انگلیسی نیزگفت: در این رشته بیش ۱۷۰طلبه برادر و ۱۸۰طلبه خواهر شرکت نمودند.



کار‌شناس امور ثبت نام و امور فارغ التحصیلان دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: برای ورود به رشته زبان فرانسه نیز بیش از ۳۰طلبه برادر و ۲۰طلبه خواهر نام نویسی کرده‌اند که بدون آزمون و پس از تعیین سطح و در صورت اخذحد نصاب لازم به تحصیل خواهند پرداخت.



وی در بخش پایانی سخنان خود بابیان این مطلب که بیش از ۲۰۰نفر در این دوره پذیرش خواهند شد، بیان کرد: نتایج این آزمون‌ها بیست و هفتم شهریور ماه سالجاری از طریق سایت دانشگاه و سیستم پیامک به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.



لازم به ذکر است: آزمون ورودی دوره پاییزه رشته‌های زبان خارجی دانشگاه باقرالعلوم (ع) بیست و پنجم شهریور ماه سال جاری با حضور بیش از ۵۵۰ طلبه برادر و خواهر در این دانشگاه برگزار شد.