250 غرفه عرضه کالا در نمایشگاه فروش پاییزه همدان راه اندازی شد

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه فروش پاییزه همدان در فضایی به وسعت 10 هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی استان همدان برپا شده است.

بیاناتی افزود: این نمایشگاه در سه سالن هگمتانه، الوند، ابن سینا و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی استان همدان برگزار شده است.

وی گفت: در این نمایشگاه بیش از 250 واحد انواع محصولات از قبیل مواد غذایی، خوراک، پوشاک، مواد پروتئنی، مواد بهداشتی و لوازم التحریر را عرضه می‌کنند.

بیاناتی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای فروش پاییزه با توجه به بازگشایی مدارس از اهمیت خاصی برخوردار هستند، گفت: در این نمایشگاهها علاوه بر عرضه مایحتاج ضروری مردم با قیمت تخفیف دار، لوازم‌التحریر و البسه مدرسه نیز عرضه می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان همدان با اشاره به اینکه در برگزاری این نمایشگاه ها بیش از هر چیز تامین رفاه حال دهک پایین جامعه مد نظر است، گفت: در نمایشگاه فروش پاییزه همدان فروشندگان اجناس ایرانی با کیفیت بالا شرکت کرده اند.

محمدرضا بیاناتی افزود: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان به تمام غرفه داران بین 25 تا 30 درصد تخفیف داده و این تخفیف باعث شده تا قیمت اجناس تا 30 درصد زیر قیمت بازار به مردم ارائه شود.

وی گفت: این روند در ایام برگزاری نمایشگاه با حضور سه کارشناس اتحادیه، مجمع امورصنفی و سازمان بازرگانی کنترل می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان همدان عنوان کرد: در کنار بازرسان تعزیرات اکیپ سیاری از بازرسان نمایشگاه نیز به صورت مستمر وضعیت غرفه‌ها و خدمات ارائه شده را رصد می‌کنند.

وی از حضور دو غرفه حجاب و عفاف در نمایشگاه خبر داد وافزود: این دو غرفه با محوریت اتحادیه خیاطان خواهر به ارائه اجناس متناسب با پوشش اسلامی می پردازند.

بیاناتی افزود: نمایشگاه پاییزه همدان تا دوم مهر ماه همه روزه از ساعت 10 تا 21 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.