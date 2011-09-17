انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد خرم آباد با انستیتو فلسفه بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جمالزاده در این رابطه اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای قراردادی است که بین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و رئیس آکادمی بلاروس امضاء شده و در آن قرارداد همکاری های مشترک بین دو دانشگاه در زمینه های مختلف فرهنگی و پژوهشی و آموزشی مطرح شده است.

وی افزود: تفاهم نامه منعقد شده بین واحد خرم آباد با دو دانشگاه یاد شده در واقع در جهت عملیاتی کردن این قرارداد بزرگ بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ادامه داد: در این تفاهم نامه چند مطلب مورد تاکید قرار گرفته از جمله برگزاری میزگردهای مشترک بین دو کشور که اولین آن ها میزگردی به میزبانی واحد خرم آباد در زمینه یکی از مباحث فلسفه یعنی "جهانی سازی فرصت ها و تهدیدها" است.

جمالزاده یادآور شد: این میزگرد تخصصی که با حضور چند تن از اساتید فلسفه برگزار می شود و جنبه بین المللی خواهد داشت پیش بینی شده است در پاییز سال جاری برگزار شود.

وی تصریح کرد: همچنین میزگرد دیگری که در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود در رابطه با فیزیک و فلسفه و دستاوردهای این دو علم خواهد بود که در آن اساتیدی از دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه مقاله و سخنرانی خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بیان داشت: تبادل کتب و مجلات علمی تحقیقاتی، تقویت بعد نرم افزاری کتابخانه ها، فراهم کردن فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت برای اساتید دو طرف برای انجام تحقیقات علمی - پژوهشی و استفاده از تجربیات طرف مقابل از دیگر موارد این تفاهم نامه است که باید همه این موارد منوط به تایید سازمان مرکزی چه از بعد هماهنگی و چه از نظر بودجه باشد.

جمالزاده افزود: یکی از برنامه هایی که در حال پیگیری آن هستیم این است که بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز سازمان مرکزی امکانی فراهم آوریم تا از توانمندی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و برخی از مراکز علمی کشور در این زمینه استفاده کنیم.

وی امضای این تفاهم نامه را گامی در راستای جبران محدودیت ها و مشکلاتی که در برخی از زمینه های آموزشی و پژوهشی داشته ایم دانست و گفت: این گونه ارتباطات باعث رشد و ارتقاء دانشگاه خواهد شد.