کلاس مربیگری "ورزش در آب" در اردبیل برگزار شد

مرتضی تاج مهر پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه این دوره در گفتگوی اختصاصی با مهر برگزاری چنین دوره هایی را در استان ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به بررسیهای کارشناسی ویژه این هیئت مشخص شده که ورزشهای آبی در استان اردبیل از فقر مربیگری برخوردار است.

وی با بیان اینکه کلاسهای مربیگری ورزشهای آبی در سطوح مختلف برگزار شد، اضافه کرد: تصمیمات و برنامه ریزیهایهای لازم برای برگزاری اولین دوره مربیگری ورزشهای آبی موجب ارتقا سطح علمی و فنی این کلاسها شده بود که رضایت ناظران فدراسیون را به همراه داشت.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان این کلاسها را ویژه اقایان عنوان کرد و افزود: این کلاسها با حضور 25 نفر از مربیان پایه ابتدایی استان برگزار شد.

به گفته وی این دوره توسط مربیان و مدرسان مطرح کشوری و از 23 شهریور ماه به مدت سه روز در ورزشگاه حجاب اردبیل برگزار شد.

تاج مهر همچنین با اشاره به رشد و توسعه ورزشهای همگانی در سطح استان ابراز داشت: امسال برنامه های مدونی در این خصوص تدوین و به اجرا گذاشته خواهد.

