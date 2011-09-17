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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

همایش بیداری اسلامی - 10 /

ربانی: دبیرخانه دائمی مسائل جهان اسلام تشکیل شود

ربانی: دبیرخانه دائمی مسائل جهان اسلام تشکیل شود

رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد: باید دبیرخانه ای مرتبط با مسائل جهان اسلام تشکیل شود تا اندیشمندان به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات جهان اسلام بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز شنبه در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: قیام های بزرگی در منطقه رخ داده است که مهمترین مژده آن تشکیل حکومت های اسلامی در منطقه است.

وی افزود: مردم مسلمان تونس در شرایطی در تحولات این کشور به پیروزی رسیدند که دیکتاتور این کشور حتی اجازه نمازخواندن هم به مردم این کشور نمی داد و آنها را تحت فشار شدیدی قرار داده بود.
 
رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر اینکه قیام های اخیر در منطقه آسان به دست نیامده است، گفت: تدین و دین مداری مردم منطقه مهمترین پیام تحولات اخیر منطقه بود و نشان داد که ملل مسلمان در مقابل ظلم طاقت ندارند.
 
ربانی با بیان اینکه مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی به عنوان ارزش و یک اصل در دین اسلام مطرح شده است، گفت: آزادی در دین اسلام یکی از موهبت های الهی و دفاع از آزادی یک وجیهه الهی است.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به علی اکبر ولایتی دبیر این اجلاس اظهار داشت: باید تلاش کنیم دبیرخانه و محلی دائمی برای مشورت در خصوص مسائل اسلامی تشکیل شود.
 
ربانی همچنین به مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: ملت مظلوم فلسطین و گروه حماس نقش زیادی در حرکت های بیداری اسلامی منطقه داشتند و در این میان نیز حزب الله لبنان توانست با نقش آفرینی درست نقش زیادی در این بیداری ها داشته باشد.
 
کد مطلب 1409754

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