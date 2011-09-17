برنامه های دفاع مقدس در فیروزه با توجه به خیزش های اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توجه به منویات رهبری در نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، روشنگری و بصیرت افزایی، ولایت پذیری و تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس از اهداف برنامه های دفاع مقدس در فیروزه است.

وی رشد کمی و کیفی برنامه های امسال در مقایسه با سال های گذشته را قابل ملاحظه ذکر کرد و اظهار داشت: اهمیت ترویج فرهنگ جهاد و عجین شدن آن با ویژگی های سال جاری باعث شد که برنامه های امسال رشد قابل قبولی داشته باشد.

فرماندار فیروزه در تبیین برنامه های پیش بینی شده هفته دفاع مقدس امسال به مواردی چون برگزاری یادواره شهدا، همایش بسیجیان محلات، دانش آموزان، اصناف و کارخانجات، غبارروبی مزار شهدا و رژه نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان اشاره کرد.

حاجی زاده ادامه داد: برگزاری محافل انس با قرآن، مراسم عزاداری رییس مذهب شیعه امام صادق(ع) و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس سال جاری است.

وی توکل به خدا، بصیرت، ولایت مداری، پایداری در حفظ اصول و ارزش ها و عشق به ائمه اطهار به ویژه حضرت ولی عصر(عج) را به عنوان شاخص ترین ویژگی های شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان فیروزه ذکر کرد.