142مورد عملیات امدادی در کرج طی هفت روز گذشته انجام شد

علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خیر اظهار داشت: امدادگران این سازمان در 65 مورد عملیات اطفای حریق و حادثه طی 168 ساعت گذشته در این کلانشهر حضور داشتد.

وی، افزود: طی هفته گذشته در مجموع 65 مورد عملیات اطفای حریق (مسکونی - تجاری- خودرو و...) 46 مورد عملیات نجات وامداد (سقوط از ارتفاع- محبوس شدن فرد در خودرو- رویت مار و...) و 31 مورد احتیاط از حریق و حوادث در کلانشهر کرج رخ داد که امدادگران سازمان آتش نشانی در آنها حضور یافتند و به امداد رسانی پرداختند.

اسکندری، با اشاره به حضور آتش نشانان در 65 عملیات احتیاط از حریق و حوادث در کرج افزود: در انجام وظایف فوق متاسفانه یک مورد فوتی و انتقال 3 مجروح جهت مداوا به عوامل اورژانس گزارش شده است.

این مسئول افزود: در مجموع این عملیات ها که 82 ساعت به طول انجامید ، 372 نفر از نیروها با استفاده از 155 دستگاه خودرو سبک و سنگین موفق به نجات جان 33 نفر در عملیاتهای فوق شدند و به امداد رسانی به حادثه دیدگان پرداختند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از مجموعا 142 مورد عملیات امدادی طی 168 گذشته توسط آتش نشانی این کلانشهر خبر داد.