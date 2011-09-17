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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

142مورد عملیات امدادی در کرج طی هفت روز گذشته انجام شد

142مورد عملیات امدادی در کرج طی هفت روز گذشته انجام شد

کرج- خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از 142 مورد عملیات امدادی طی 168 گذشته توسط آتش نشانی این کلانشهر خبر داد.

علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خیر اظهار داشت: امدادگران این سازمان در 65 مورد عملیات اطفای حریق و حادثه طی 168 ساعت گذشته در این کلانشهر حضور داشتد.
 
وی، افزود: طی هفته گذشته در مجموع 65 مورد عملیات اطفای حریق (مسکونی - تجاری- خودرو و...) 46 مورد عملیات نجات وامداد (سقوط از ارتفاع- محبوس شدن فرد در خودرو- رویت مار و...) و 31 مورد احتیاط از حریق و حوادث در کلانشهر کرج رخ داد که امدادگران سازمان آتش نشانی در آنها حضور یافتند و به امداد رسانی پرداختند.
 
اسکندری، با اشاره به حضور آتش نشانان در 65 عملیات احتیاط از حریق و حوادث در کرج افزود: در انجام وظایف فوق متاسفانه یک مورد فوتی و انتقال 3 مجروح جهت مداوا به عوامل اورژانس گزارش شده است.
 
این مسئول افزود: در مجموع این عملیات ها که 82 ساعت به طول انجامید ، 372  نفر از نیروها با استفاده از 155 دستگاه خودرو سبک و سنگین موفق به نجات جان 33 نفر در عملیاتهای فوق شدند و به امداد رسانی به حادثه دیدگان پرداختند.
 
مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از مجموعا 142 مورد عملیات امدادی طی 168 گذشته توسط آتش نشانی این کلانشهر خبر داد.
کد مطلب 1409760

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