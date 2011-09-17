دهیاریهای استان تهران برای تأسیس تعاونی به سرعت اقدام کنند

حمید اردوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از نیمه دوم سال جاری، اعتبارات و امکانات تنها از طریق تعاونیهای دهیاریها در اختیار آنان قرار می گیرند و در صورت نبود تعاونی، روستاها با مشکل مواجه خواهند شد.

وی همکاری بخشداریها را در تأسیس دهیاری مهم تلقی کرد و گفت: اعتبارات دهیاریهای از مهرماه از طریق تعاونیها توزیع می شود و تأسیس تعاونی به دلیل نظارت و استفاده بهینه از امکانات و اعتبارات اختصاص یافته به دهیاریها است.

این مسئول تعداد دهیاریهای مصوب استان تهران را 275 دهیاری خواند و اضافه کرد: لزوم تأسیس تعاونی دهیاریها از سوی استانداری به فرمانداریهای شهرستانهای استان تهران اعلام شده و استانداری تهران نیز پیشنهاد تأسیس دهیاری در 300 روستای استان را به وزارت کشور اعلام کرده است.

تحویل 50 خودروی اطفا حریق و جمع آوری زباله به روستاها

وی عنوان کرد: 50 دستگاه ماشین آلات اطفا حریق و جمع آوری مکانیزه زباله به روستاهای استان تهران در آینده ای نزدیک تحویل داده خواهد شد.

اردوخانی افزود: همچنین امکانات و انواع خودروهای اطفا حریق و خودروهای جمع آوری زباله که برای تحویل به روستاهای استان تهران خریداری شده در نمایشگاهی در معرض دید قرار می گیرد.