رمضان عبدالله: بیداری اسلامی با پشتوانه مقاومت فلسطین شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان عبدالله امروز شنبه در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی مانند خنجری از سوی غرب به ملت های منطقه است، گفت: معتقدم سهم ملت فلسطین در تحرکات اخیر منطقه در نظر گرفته نشده است.

وی در ادامه به پروژه سازش از سوی برخی حکومت های غربی و عربی در منطقه اشاره کرد و گفت: این پروژه شکست خورده است و باید آرمان فلسطین متکی به آرای مردم باشد.

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه مرزهای متعلق به سال 1967 متعلق به فلسطین است، اظهار داشت: یک ذره از سرزمین فلسطین نیز نباید به کسی داده شود.

وی با تاکید بر اینکه حکومتهای غربی در پشت پرده پروژه سازش قرار دارند، گفت: بیداری اسلامی با پشتوانه حرکت های مقاومت فلسطین و حزب الله شکل گرفته است و هم اکنون تا مصر و تونس و دیگر کشورهای اسلامی گسترش یافته است و ما معتقدیم باید در سایه بیداری اسلامی کل سرزمین فلسطین آزاد گردد.