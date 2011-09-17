داوری آثار رسیده به جشنواره کتاب سال رضوی آغاز شد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در داوری اولیه از مجموع 232 اثر رسیده به جشنواره 179 اثر مرتبط با محورهای جشنواره چهارم انتخاب و برای داوری در اختیار کمیته علمی جشنواره قرار گرفت.

مهدی قیصری نیک بیان کرد: از مجموع 179 اثر رسیده به جشنواره تعداد 39 اثر مرتبط با خاندان امام رضا(ع)، 27 اثرمرتبط با تاریخ، سیره وعلوم ومعارف رضوی، 14 اثر ترجمه از زبانهای ترکی آذری، انگلیسی، عربی و اردو، 21 اثرخارجی به زبانهای عربی، اردو، ترکی و انگلیسی هستند.

وی افزود: تعداد 11 اثر با موضوع شعر رضوی، هفت اثر با موضوع داستان رضوی، شش اثر با موضوع شعرکودک، 23 اثر با موضوع داستان کودک و نوجوان و هشت اثر با موضوع زیارت در چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی مورد داوری قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تعداد پنج نسخه پایان نامه و 18 اثر شایسته چاپ نیز به دبیرخانه جشنواره رسیده که برای انتخاب و داوری دراختیار کمیته علمی قرار گرفته است، افزود: تعداد 53 اثر داخلی وخارجی غیر مرتبط با محورهای جشنواره به دبیرخانه رسیده که در کتابخانه تخصصی اهل البیت (ع) دراختیارمحققان و دانش پژوهان وعلاقه مندان به فرهنگ رضوی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: همه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره پذیرفته و در پایان به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیسی اهدا می‌شود.