پینگ پنگ باز قمی به مرحله نهایی مسابقات نونهالان کشور صعود کرد

محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دنبال پایان رقابت‌های آزاد، 12 پینگ پنگ باز راه یافته به دسته برتر معرفی شدند، اظهار داشت: مسابقات آزاد نونهالان کشور از روز گذشته بیست و پنجم شهریور ماه و با حضور 96 ورزشکاراز 26 استان در گرگان آغاز شده است و پینگ پنگ بازان قمی نیز در این رقابت‌ها حضور دارند.



وی افزود: در مرحله نخست این رقابت‌ها که مدعیان زیادی از سراسر کشور حضور داشتند، پینگ پنگ بازان در 32 گروه با هم به رقابت پرداختند و شب گذشته دوازده نفر راه یافته به رده بندی دسته برتر مشخص شدند.



دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم افزود: در بین برترین‌های راه یافته به مرحله نهایی مسابقات پینگ پنگ آزاد و رده بندی دسته برتر نونهالان کشور، علیرضا مسعودی پینگ پنگ باز آینده دار قمی نیز حضور دارد که برای کسب عنوان با حریفان رقابت خواهد کرد.



وی یاد آور شد: علی نظری از لرستان، آرین خسرونژاد از گلستان، سینا زارعی از همدان، علی بخشی از فارس، حسین ولی نژاد از مازندران، ابوالفضل عرشی از از تهران، محمد رضا فصیح فر از اصفهان، امیر حسین عباس پور از خراسان جنوبی، عرفان فاخری از آذربایجان غربی، امین احمدیان از تهران، علیرضا مسعودی از قم و امیر محمد توکلی از استان مرکزی به مرحله نهایی راه یافته‌اند.



عموئیان بیان داشت: این نفرات 12 پینگ پنگ بازی هستند که به همراه مهدی جلیلی از فارس، امیر حسین رزاق نیا از مازندران، میلاد بهروزیان خراسان جنوبی، علیرضا آبایی از مرکزی در دسته برتر به صورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



وی با بیان اینکه سرداوری این مسابقات را محمود همت بر عهده دارد، ابراز داشت: به نفرات اول تا سوم مدال وحکم قهرمانی اهدا می‌شود که امیدواریم در روز پایانی رقابت‌ها شاهد حضور پینگ پنگ بازان توانمند قمی در بین برترین‌ها باشیم.