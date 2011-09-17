تصاویر شهدا در خیابانها و معابر شهر فرون آباد نصب می شود

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصاویر شهدای گرانقدر هشت سالدفاع مقدس در خیابانها و معابر به منظور فضاسازی معنوی و عطرآگین کردن فضای شهر به نام و یاد شهدا نصب خواهد شد.

وی با اعلاماینکه انقلاب اسلامی نشأت گرفته از نهضت عاشورایی است، افزود: انقلاب اسلامی با خون شهدا بیمه شد و امروز به برکت یاد و نام شهدای انقلاباسلامی و همچنین هشت سال دفاع مقدس به عنوان الگویی برای جهانیان مطرح است.

نقاشی دیوارهای سطح شهر فرون آباد آغاز می شود

بندعلیان از آغاز نقاشی دیوارهای سطح شهر فرون آباد خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و بازدید از سطح شهر، دیوارهای فاقد طرح و رنگ شهر مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفتند و عملیات نقاشی و زیباسازی در سطح وسیعی از دیوارهای شهر آغاز شده است.

وی اضافه کرد: نقاشی دیواری یکی از جلوه های بصری است که امروز در منظرشهری و معابر عمومی کاربردهای فراوان و گسترده ای یافته است.

این مسئول یکی از فعالیتهای شهرداری را بهسازی نماهای شهری و اجرای طرحها ونقاشی های زیبا دانست و یادآور شد: طرح زیباسازی و نقاشی دیوارهای تمامی مدارس سطحشهر با توجه به هماهنگیهای انجام شده برای آغاز سال تحصیلی انجام می شود.