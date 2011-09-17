آبغوره و لیمو ترش در غذا میکروب وبا را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی فردرئیس بیمارستان خمین اراک استفراغ بدون حالت تهوع قبلی، اسهال بدون درد و زور و پیچ شکم همراه با گرفتگی (اسپاسم) و درد عضلات پشت ساق پا، تشنگی فراوان، کم شدن یا قطع شدن ادرار را از دیگر علائم این بیماری عنوان کرد.

موسوی گفت: علائم وبا در ابتدا به صورت اسهال آبکی و سفید رنگ و حجیم شبیه آب برنج و دل درد خفیف آغاز و در صورت عدم مراجعت شخص به پزشک به دلیل شدیدتر شدن اسهال و کاهش آب بدن، فرد بیمار دچار خشکی پوست می شود.

وی افزود: فرد بیمار مقدار زیادی الکترولیت، سدیم، پتاسیم، کلسیم و مواد ضروری بدن را از طریق مدفوع دفع می کند که این امر باعث بروز علائمی نظیر سرگیجه، ضعف عمومی بدن و تپش قلب در فرد بیمار شده که در صورت عدم درمان می تواند به فوت بیمار منجر شود.

وی اظهار داشت: وبا بیماری است که از طریق آب توسط باکتری ویبریو کلرا ایجاد و بیشترین راه انتقال آن از طریق مدفوع انسانی، آب و مواد غذایی آلوده و خوردن سبزی‌هایی که در هنگام کاشته شدن با کود انسانی و پساب تغذیه می شود، است.

رئیس بیمارستان خمین اراک ادامه داد: شخصی که به بیماری وبا مبتلاست هر بار که به توالت می رود، میلیون ها میکروب از او دفع می شود بنابراین فرد بیمار هر وسیله ای از دستگیره در تا صابون را به میکروب وبا آلوده می کند.

وی بیان کرد: چون میکروب هایی که به صابون جامد منتقل شده اند به نفر بعدی منتقل می شوند پس بهتر است از مایع برای شستشوی دست استفاده شود.

موسوی فرد،با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است،گفت: از آب های جوشیده و ضد عفونی شده و غذاهای کاملاً پخته و داغ استفاده شود.

وی ادامه داد:میوه ها و سبزیجات قبل از مصرف باید شستشو،انگل زدایی و ضد عفونی شوند و تا جایی که ممکن است از مصرف سالاد و سبزیجات حتی در خانه خودداری شود.