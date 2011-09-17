سایت سرداران شهید گلستان راه اندازی می شود

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به هم منظور سایت سردار شهید علیرضا طغرائی به مناسبت هفته دفاع مقدس راه اندازی شد.

وی گفت: با توجه به فرمایش مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای مبنی بر مقابله با جنگ نرم و حضور فعال در فضای مجازی، نشر و انتشار آثار معنوی و ارزشی دفاع مقدس برای خیل عظیم دلسوزان و علاقمندان به حوزه فرهنگ ایثار وشهادت و ماندگاری یاد و نام آن عزیزان سفر کرده برای نسلهای آینده این سایت به نام سردار شهید علیرضا طغرائی به آدرس http://shahidtoghraei.ir/ راه اندازی و آماده بهره برداری شد.

وی اظهار دشات: این سایت در حال حاضر قسمتهایی از آن آماده شده است و انشاالله به زودی گالری عکس و سایر قسمتهای آن فعال خواهد شد.

طالع زاری عنوان کرد: سیره شهدا، رفتار و کردار این عزیزان به عنوان افسران جنگ نرم عملیاتی شده است.

وی یادآورشد: انشاءالله بزودی و به تدریج شهدای شاخص در محیط سایت های اینترنتی فعال خواهند شد تا حضور پررنگ شهدا و یاد و نام آن عزیزان برای همیشه تاریخ در فضای مجازی ثبت و ماندگار باشد.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.