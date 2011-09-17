طرح مهر در بهبهان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب ظهر شنبه در کمیسیون دانشجویی و دانش آموزی شهرستان از اهتمام جدی مسئولان و مردم برای بسیج امکانات و ظرفیتهای شهرستان به منظور اجرای طرح در روز 30 شهریور ماه خبر داد و گفت: از تمام دستگاه های اجرایی می خواهیم تا در این روز (نظافت عمومی) به اتفاق کلیه کارکنان در این بسیج عمومی شرکت کرده و با نظافت عمومی شهرستان شرایط مناسبی را برای آغاز سال تحصیلی به وجود آورند.

وی با اشاره به توفیقات دانش آموزان در آزمون دانشگاه ها و مسابقات علمی دانش آموزی درکشور و استان، فضای شاداب آموزشی را یکی از عوامل مهم در تحصیل خواند و افزود: تامین فضای مناسب و شاداب برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تعامل مسئولان، مردم و خیرین را می طلبد.



فرماندار بهبهان اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش کار فرهنگی در کنار تحصیل در ساختار فرهنگی جامعه از روسای آموزش و پرورش و دانشگاه های شهرستان می خواهم تا در رویکرد برنامه ها صبغه فرهنگی داشته باشند.



باذلی محبوب در ادامه عنوان کرد: توجه به اقامه نماز به ویژه به جماعت در دانشگاه ها و مدارس، این فرضیه الهی باید در راس کارهای فرهنگی قرار گیرد و همه مسئولان دانشگاه ها و مدارس باید در این امر پیشقدم باشند و کوتاهی و قصور از هیچکس پذیرفته نیست.



وی بر تقویت دفاتر فرهنگی در دانشگاه ها و امور تربیتی در مدارس تاکید کرد و افزود: هزینه کردن در انجام امور فرهنگی، سرمایه گذاری بزرگی است که حاصل آن مصون ماندن جوانان از تهاجم فرهنگی دشمن است.



فرماندار بهبهان با اشاره به جمعیت دانش آموزی و دانشجویی شهرستان اظهار داشت: دانشگاه ها و مدارس باید در اجرای طرح حجاب و عفاف و تذکر لسانی در جامعه به ویژه در این مکان ها همکاری کنند.