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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

بازدید رایگان خانواده‌های شهدا و جانبازان از موزه نظامی سعدآباد

بازدید ازموزه نظامی مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد از 31 شهریور تا 6 مهرماه برای خانواده‏های شهدا، جانبازان و آزادگان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز هشت سال دفاع و دلاوری مردان و زنان عرصه شهادت و ایثار، نمایشگاهی نیز شامل پوستر، پلاکارد و زندگینامه، رشادت‏ها و سرافرازی‏های شهدای هشت سال دفاع مقدس در سالن جنگ این موزه برگزار می‏شود.

پخش سرودهای انقلابی در ارتباط با ایام دفاع مقدس و پذیرایی از بازدیدکنندگان و ... از دیگر برنامه‏هایی است که در این ایام صورت می‏گیرد.

علاقمندان به شرکت در این ویژه برنامه‏ها از31 شهریور تا 6 مهرماه از ساعت 9 تا 16 به موزه نظامی به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه سابق) انتهای خیابان شهید طاهری مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد مراجعه کنند.

کد مطلب 1409790

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