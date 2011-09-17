به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز هشت سال دفاع و دلاوری مردان و زنان عرصه شهادت و ایثار، نمایشگاهی نیز شامل پوستر، پلاکارد و زندگینامه، رشادت‏ها و سرافرازی‏های شهدای هشت سال دفاع مقدس در سالن جنگ این موزه برگزار می‏شود.

پخش سرودهای انقلابی در ارتباط با ایام دفاع مقدس و پذیرایی از بازدیدکنندگان و ... از دیگر برنامه‏هایی است که در این ایام صورت می‏گیرد.

علاقمندان به شرکت در این ویژه برنامه‏ها از31 شهریور تا 6 مهرماه از ساعت 9 تا 16 به موزه نظامی به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه سابق) انتهای خیابان شهید طاهری مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد مراجعه کنند.