به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین برزگر افزود: داروی 007 فاقد هرگونه مجوز وزارت بهداشت و درمان بوده و به همین دلیل از نظر سلامت و ایمنی دارویی مورد تائید هیچ مرجع قانونی نیست.

وی تاکید کرد: داروهای فاقد مجوز وزارت بهداشت و درمان به علت نامشخص بودن ترکیبات موثره موجود، نامعلوم بودن محل تولید، عدم نظارت بر شرایط ساخت، عدم اطمینان از تاریخ تولید و انقضا درج شده، شرایط نگهداری و حمل و نقل آن غیرقابل استفاده است.



مدیر نظارت بر دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه شهروندان باید درهنگام خرید دارو به مشخصات آن توجه کنند، به مصرف کنندگان دارو توصیه کرد: دارو باید حتما از داروخانه طبق تجویز پزشک تهیه شود و مصرف کنندگان دارو از مراجعه به مراکز غیر از داروخانه اکیدا خودرای کنند.