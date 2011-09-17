به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح تجهیز مساجد قم به سیستم‌های نوین مجازی، از طرح‌های مصوب سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم بوده که فاز نخست آن در سالروز سفر معظم له به بهره‌برداری می‌رسد.



وی ادامه داد: این طرح در 26 مسجد قم اجرا می‌شود و پس از رفع مشکلات و نقص‌های احتمالی توسعه می‌یابد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم افزود: در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز اجرای این طرح از قبیل کامپیوتر، شبکه اینترنت، آنتن مرکزی، اسکنر، پرینتر و... خریداری شده و کارشناسان امر در حال نصب این تجهیزات هستند.



نهادینه کردن الگوهای انسانی در زندگی جوانان



حجت‌الاسلام اسکندری نهادینه کردن الگوهای انسانی در زندگی جوانان را از جمله اهداف تربیتی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از اجرای این طرح عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد یک فناوری بومی‌سازی شده متناسب با فرهنگ جامعه، آموزش جامعه در بهره‌برداری صحیح از فناوری بومی سازی شده و تقدم آموزش بر مستقرشدن فرهنگ مهاجم از جمله مزیت‌های این طرح است.



وی اجرای این طرح را یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در جذب نوجوانان و جوانان به مساجد دانست و تاکید کرد: تربیت و پرورش جوانان دین‌باور یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از نهادهای مسئول است و ما امیدواریم با ایجاد شبکه پژوهشی خانه، مسجد و مدرسه بتوانیم زمینه تحقق این مهم را فراهم کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و فراهم کردن فضایی متناسب و جذاب مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین و همچنین یک برنامه مدون و از پیش طراحی‌شده می‌تواند جایگاه مساجد را برای پیاده‌سازی و توسعه فرهنگی در کشور تقویت کند، از این رو باید با ارائه طرح و برنامه‌ریزی هدفمند استعدادهای جوانان مسجدی را در بخش‌های علمی، هنری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی و سازماندهی کرد.



حجت‌الاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که با توجه به پشتیبانی علمی از این طرح، بتوان در آینده شاهد توفیقات چشمگیری در زمینه مدیریت کارآمد جوانان بر مساجد بود.