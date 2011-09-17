مسابقات قرآنی استان البرز مهرماه برگزار می شود

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره این مسابقات در دو مقـــطع شکــوفه ها و بزرگسالان از تاریخ نهم مهرماه آغاز می گردد .



وی، اظهار داشت: مسابقات شهرهای کرج و اشتهارد در بخش برادران در تاریخ 9/7/90 و در بخش خواهران در تاریخ 10/7/90 و در محل سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار می شود.



مسگری، ادامه داد: مسابقات شهرستانهای ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد نیز در بخش برادران در تاریخ 12/7/90 و بخش خواهران در تاریخ 13/7/90 به صورت متمرکز در شهر هشتگرد برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان البرز ادامه داد: مسابقات مفاهیم تخصصی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

یادآور می شود، نفرات برتر در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در مرحله استانی شرکت خواهند کرد.