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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

مسابقات قرآنی استان البرز مهرماه برگزار می شود

مسابقات قرآنی استان البرز مهرماه برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، زمان برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در استان البرز را مهرماه 90 اعلام کرد.

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره این مسابقات در دو مقـــطع شکــوفه ها و بزرگسالان از تاریخ نهم مهرماه آغاز می گردد .

وی، اظهار داشت: مسابقات شهرهای کرج و اشتهارد در بخش برادران در تاریخ 9/7/90 و در بخش خواهران در تاریخ 10/7/90 و در محل سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار می شود.

مسگری، ادامه داد: مسابقات شهرستانهای ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد نیز در بخش برادران در تاریخ 12/7/90 و بخش خواهران در تاریخ 13/7/90 به صورت متمرکز در  شهر هشتگرد برگزار خواهد شد.
 
 
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان البرز ادامه داد: مسابقات مفاهیم تخصصی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
 
یادآور می شود، نفرات برتر در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در مرحله استانی شرکت خواهند کرد.
کد مطلب 1409802

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