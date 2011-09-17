ابر نرم افزار جامع صنعت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کارآمد طراح نخستین "ابر نرم افزار" فارسی جامع صنعت، با اعلام این خبر گفت: این نرمافزار یک دیتابیس کامل به شمار میرود و قابلیتهای رایج مورد نیاز نرمافزارها در آن متمرکز شده است.
وی از این نرمافزار به عنوان انقلابی در صنعت کشور یاد کرد و افزود: از این پس بنگاههای اقتصادی و حتی سازمانهای بزرگ و عریض و طویل دولتی با به کارگیری این "ابر نرمافزار" میتوانند از تمامی نرمافزارهای رایج استفاده کنند، بدان معنی که این نرمافزار جامع، میتواند کل خطوط نرمافزاری سازمانها و بنگاههای اقتصادی را تامین کرده و تحت کنترل خود داشته باشد.
کارآمد با اشاره به اینکه حتی این "ابر نرمافزار" به گونهای طراحی شده که با توسعه صنعت آیتی و اضافه شدن نرمافزارهای جدید، امکان طراحی و توسعه نرمافزار جدید در دل آن وجود دارد، از ادغام و تلفیق بیش از 100 عنوان نرمافزار در "ابر نرمافزار" تازه متولد شده خبر داد.
به گفته وی، این "ابر نرمافزار" از سیستم نگهبانی ورودی سازمانها و ادارات تا نیازهای بالاترین سطوح مدیریتی سازمانها از جمله راهبری کلان، سیستم های اداری، مالی، صنعتی، مهندسی و اطلاعاتی، برنامه و بودجه به صورت کلان و خرد را پوشش میدهد. در طراحی و تولید این ابر نرمافزار از ابزارهای سیستم های تولیدی تمام نرمافزارهایی همچون بورلند دات نت، میکروسافت دات نت، سیکوال، اکتیوایکس و ... در آن تجمیع شده است.
مدیر گروه نرمافزاری کارآمد، در پاسخ به این سئوال که نحوه دستیابی به دانش طراحی این "ابر نرمافزار" چگونه بوده است، بیان کرد: بیش از 50 نفر از کارشناسان خبره و فارغالتحصیلان صنعت آیتی کشور پس از حدود 38 ماه تلاش، مطالعه و کار تحقیقاتی موفق به طراحی و تولید این "ابر نرم افزار" جامع شدند، تا جایی که برای طراحی آن فقط نزدیک به 400 هزار ساعت کار تحقیقاتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این "ابر نرمافزار" جامع به گونه طراحی شده که به عنوان نرمافزار مادر ایفای نقش میکند و هرگونه عملیات نرمافزاری در سیستم با اجازه نرمافزار مادر عمل میکند، بدان معنی که تمامی امور نرمافزاری موسسات، سازمانها و بنگاههای اقتصادی تحت نظر مدیر یا مدیران میتواند باشد.
کارآمد، بدون قفل بودن این ابر نرمافزار را یکی از قابلیت جذاب آن ذکر و اضافه کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات نرمافزارهای بکارگرفته شده در دستگاههای مختلف قفلدار بودن نرمافزارها و از کارافتادن سیستمها است، در شرایطی که کارشناسان زبده صنعت "آی تی" توانستهاند با بومیسازی "ابر نرمافزار" جامع فارسی زبان، محدودیت قفل و از کارافتادن نرمافزار و محدودیت های کاربری را به طور قطعی رفع کرده و نرمافزارها را با شماره سریال اختصاصی برای هر کاربر عرضه کنند. وی تاکید کرد: به زودی و با تولید انبوه نسل جدید "ابر نرمافزار" فارسی زبان تمام فعالان اقتصادی میتوانند از این نرمافزار بهرهمند شوند .
سید کاظم دلخوش عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به نیاز صنایع مختلف به توسعه نرم افزاری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه در عرصه فناوری تلاش کرد تا زمینه برای الکترونیکی کردن فعالیت تمامی ارگان ها و سازمان ها فراهم شود، اما در بخش صنعت هنوز انقلاب نرم افزاری تحقق پیدا نکرده است.
در حال حاضر بیش از 300 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که نحوه اداره بیشتر این بنگاه های اقتصادی، سنتی است و اساسا مدیران آن نمی توانند تمام اجزای مجموعه تحت مدیریت خود را مانیتور کرده و راهبری کنند.
هم اکنون حتی برای پیدا کردن یک عدد و آمار ساعت ها زمان در بنگاه های صنعتی صرف می شود و حتی الکترونیکی نبودن سیستم اداره بنگاهای اقتصادی به وارد شدن آسیب هایی همچون رسوب اطلاعات مفید برای توسعه، از بین رفتن قدرت قیاس لحظه ای و از همه مهمتر به شفاف نبودن اجزای مختلف واحد های صنعتی منجر می شود، چیزی که موجب شده، صنایع به ویژه کارخانجات و واحدهای صنعتی به انقلاب نرم افزاری نیاز بیشتری نسبت به گذشته پیدا کنند.
در حالی که تعدد نرمافزارهای مختلف اداری و تنوع بسیار زیاد نرمافزارهای مورد استفاده در صنایع موجب اجبار مدیران اقتصادی به استفاده از انواع نرمافزارهای اداری- صنعتی شده و گاهی این اتفاقات بروز اشتباهات جبرانناپذیری را رقم زده است، "ابر نرمافزار" صنعتی- اداری فارسی جامع صنعت طراحی شده تا بدین ترتیب گام بزرگی دربخش صنعت کشور برداشته شود.
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