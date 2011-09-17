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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

حصارنوی:

حراست از بافت های تاریخی ضروری است

حراست از بافت های تاریخی ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران گفت: بافت‌های تاریخی شناسنامه‎های ملموس و قابل استناد هر ایرانی بوده و حراست از آن ضرروی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حصارنوی پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت ثبت بافت تاریخی گرگان افزود: حفظ و حراست و احیای بافت‎های تاریخی کشور بخشی از روند اعتلا کشور در سطح جهان و معرفی تمدن عظیم ایرانی و اسلامی است.

دبیر برگزاری مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران گفت: با عنایت به روز گرگان و هفته بزرگداشت گرگان نامیده شده است، معاونت میراث فرهنگی گلستان بر آن شد امسال هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران را جشن بگیرد.
 
به گفته حصارنوی، بر این اساس با هماهنگی و همکاری ستاد برگزاری هفته گرگان، همزمان با برگزاری این جشن، مسابقه عکاسی با موبایل از بافت تاریخی گرگان نیز پیش‌بینی و برگزار شد که خوشبختانه مورد توجه مردم قرار گرفت.
 
وی عنوان کرد: عمده‌ترین ویژگی این مسابقه آن بود که بیشتر شرکت کنندگان در این مسابقه، جوانان بودند که نشان می‌دهد جوانان با زوایای مختلف فرهنگ بومی خود کاملا آشنا هستند. 
کد مطلب 1409812

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