حراست از بافت های تاریخی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حصارنوی پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت ثبت بافت تاریخی گرگان افزود: حفظ و حراست و احیای بافت‎های تاریخی کشور بخشی از روند اعتلا کشور در سطح جهان و معرفی تمدن عظیم ایرانی و اسلامی است.

دبیر برگزاری مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران گفت: با عنایت به روز گرگان و هفته بزرگداشت گرگان نامیده شده است، معاونت میراث فرهنگی گلستان بر آن شد امسال هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران را جشن بگیرد.

به گفته حصارنوی، بر این اساس با هماهنگی و همکاری ستاد برگزاری هفته گرگان، همزمان با برگزاری این جشن، مسابقه عکاسی با موبایل از بافت تاریخی گرگان نیز پیش‌بینی و برگزار شد که خوشبختانه مورد توجه مردم قرار گرفت.



وی عنوان کرد: عمده‌ترین ویژگی این مسابقه آن بود که بیشتر شرکت کنندگان در این مسابقه، جوانان بودند که نشان می‌دهد جوانان با زوایای مختلف فرهنگ بومی خود کاملا آشنا هستند.