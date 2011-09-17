همایش ارومیه، شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی ظهر شنبه در نشست خبری افزود: ستاد هم اندیشی ارومیه شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و دبیرخانه اجرایی و علمی این همایش تشکیل شده و در حال حاضر همایش در مرحله عملیاتی شدن است.

وی یادآور شد: مسئولیت اجرای پروژه هزار شهر تاریخی یونسکو در کشور با فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی است و بر اساس شاخص های اعلام شده ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران معرفی شده است.

رئیس ستاد هم اندیشی ارومیه، شهر ایرانی با بیان اینکه هم اندیشی شهر ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران در قالب یک هفته فرهنگی و به صورت همایش ملی در تهران و ارومیه برگزار می شود بیان داشت: موضوع هایی چون معماری، هنر، شعر و ادب، موسیقی، فرهنگ و تاریخ، شهرسازی، مسایل معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه و حضور ارومیه در دفاع مقدس در قالب هم اندیشی ارومیه معرفی می شوند.

فتح الهی، ضرورت آشنایی نسل جدید با داشته های فرهنگی، تاریخی و هنری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این همایش زمینه آشنایی با شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی و مذهبی شهر ارومیه را برای شهروندان فراهم می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی برگزاری این همایش را گامی در جهت استفاده از شخصیت و جایگاه جهانی یونسکو برای معرفی داشته های ارومیه به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی ایران دانست و بیان داشت: این همایش در صورت برگزار شدن موفق زمینه تشیکل بنیاد ارومیه شناسی را در قالب یک انجمن و NGO فراهم می کند.

همایش ارومیه شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران در آذر ماه یا بهمن ماه امسال برگزار می شود.