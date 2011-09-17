به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو با برگزاری اجلاس وزیران منابع آب گروه 77 در تهران موافقت کرد.



گروه 77 در 15 ژوئن 1964 میلادی توسط 77 کشور در حال توسعه امضا کننده اعلامیه گروه 77 در پایان نخستین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در ژنو تاسیس و نخستین اجلاس سطح وزیران این نهاد در سال 1967 در الجزایر برگزار شد.



هم اکنون 132 کشور در گروه 77 عضویت دارند اما با همان نام شناخته می شود. این سازمان محلی برای بیان و ارتقای منافع جمعی کشورهای در حال توسعه و افزایش قدرت مذاکره این کشورها در سازمان ملل متحد در زمینه مسائل اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و اقتصادی میان کشورهای مذبور است.



در بند 21 اجلاسی که در کشور عمان شکل گرفت پیشنهاد شد که گردهمایی بعدی وزیران آب گروه 77 در ایران برگزار شود.

