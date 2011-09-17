استاد دانشگاه الازهر: فقها بیداری را در مردم منطقه تشدید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ جمال قطب استاد الازهر مصر امروز شنبه در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه تمامی جوامع را به خود مشغول کرده است ، گفت: من در میدان التحریر قاهره حضور داشتم و به عینه مشاهده کردم که همه جوانان با وجود خواست اسلامی پرچمی را بر نمی داشتند که تنها به یک نگاه محدود باشد. بلکه همه آنها به صورت یکصدا در مقابل فساد ایستاده بودند.

وی با بیان اینکه تحولات اخیر منطقه ریشه در بیداری فطرت و سرشت انسانها دارد، گفت: همه افرادی که دارای سرشت پاک هستند در تحولات اخیر به پا خواستند تا جامعه مد نظر حضرت محمد (ص) را ترسیم کنند.

جمال قطب با بیان اینکه فقها و مبلغان در جهان اسلام باید تلاش کنند تا پرچم واحدی در مقابل بیگانگان و جهان استکبار باشند، گفت: فقها باید تلاش کنند این بیداری را در میان مردم منطقه تشدید کنند.

وی تاکید کرد: همانطور که مردم برای نماز جماعت به امام احترام می کنند ملت های منطقه نیز باید رابطه امام و مامومی را در جامعه ایجاد کنند.

استاد دانشگاه الازهر مصر با بیان اینکه امیدواریم بیداری اسلامی در منطقه گسترش پیدا کند گفت: مردم منطقه به دنبال رهبری هستند که انقلاب آنها را رهبری کند و لذا ما باید تلاش کنیم مردم منطقه را بیشتر بیدار کنیم نه اینکه چیزی را به آنها تحمیل کنیم.