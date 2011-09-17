  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌روند

وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌روند

اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس برای بررسی آخرین اخبار و تحولات بین المللی روزهای یکشنبه و سه شنبه با وزیران خارجه و اطلاعات جلسه خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مرروی بر آخرین اخبار و تحولات بین المللی با حضور وزیر خارجه و معاونان وی و همچنین استماع گزارش ریاست سازمان جغرافیایی درباره مرزها و مساحت جمهوری اسلامی ایران دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روز یکشنبه است.

اعضای این کمیسیون روز سه شنبه آخرین اخبار و تحولات کشورهای منطقه را با حضور وزیر اطلاعات بررسی می کنند.

در این روز همچنین از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دعوت شده تا به سئوال نصرالله کوهی باغ اناری نماینده سروستان و سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار پاسخ دهد.

کد مطلب 1409818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها