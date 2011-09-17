به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مرروی بر آخرین اخبار و تحولات بین المللی با حضور وزیر خارجه و معاونان وی و همچنین استماع گزارش ریاست سازمان جغرافیایی درباره مرزها و مساحت جمهوری اسلامی ایران دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روز یکشنبه است.

اعضای این کمیسیون روز سه شنبه آخرین اخبار و تحولات کشورهای منطقه را با حضور وزیر اطلاعات بررسی می کنند.

در این روز همچنین از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دعوت شده تا به سئوال نصرالله کوهی باغ اناری نماینده سروستان و سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار پاسخ دهد.