رفع مشکلات واحدهای صادراتی از اولویتهای اساسی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات رفع مشکلات واحدهای صادارتی استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و افزود: مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان باید به طور مستمر درصد شده و در کمترین زمان رفع شود.

وی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی به معنای توسعه کمی و کیفی تولیدات بوده و جزو اولویتهای توسعه استان است ادامه داد: به جهت هدفگذاری صادرات استان 500 میلیون دلار باید آهنگ حرکت با شتاب بیشتری باشد و کارها طوری عملیاتی شود که صادرات به هدف گذاری تعیین شده برسد.

رئوفی نژاد عملیاتی کردن راهکارهای جدید و ارائه تسهیلات بیشتر و سهولت و سرعت کار را از شرایط مساعد ایجاد شده در گمرک استان یاد کرد و گفت: در راستای رشد صادرات با ساز و کارهای ایجاد شده در این گمرک بستر مناسب برای انجام امور گمرکی صادرات ایجاد شده است.



استاندار زنجان با اشاره به اینکه عمده صادرات استان از دو شرکت پگاه و کالسمین است افزود: باید از ظرفیتهایی که در این شرکتها وجود دارد نهایت استفاده را داشته باشیم که حمایت از این طرفیتها به هر طرق ممکن مشکلات را حل می کند.

رئوفی نژاد افزود: همه بخشهای صادراتی استان و تولیدکنندگان استان که در صادرات نقش دارند جلساتی تدارک دیده شود تا مشکلات این واحدها بررسی شود تا حمایت کیفی و کمی از واحدها را داشته باشیم.

وی یادآور شد: استان به دنبال ظرفیتسازی باشد و هدفگذاری دو یا سه برابری صادراتی را مد نظر داشته باشیم.

استاندار زنجان در ادامه گفت: از ظرفیتهای خالی کشاورزی استفاده کنیم و تولیدات کشاورزی که قابلیت صادراتی را دارند فراوان است و از این ظرفیتها برای صادرات استفاده کنیم لذا شش قلم از تولیدات کشاورزی استان جنبه صادراتی دارند.

رئوفی نژاد افزود: فرصتهای خوبی در استان وجود دارد همه دستگاهها را باید به کار گرفت و کمیته ای تشکیل شود تا از ظرفیتهای خوبی که در حوزه کشاورزی وجود دارد نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی بحث فعال شدن میزهای کشورهای هدف را مهم اعلام کرد و افزود: باید از فرصتها استفاده کرده و برای فعال کردن میزهای کشورهای هدف برنامه ریزی کنیم و راهکارهای کارشناسی شده ارائه دهیم.

استاندار زنجان بحث برنامه ریزی و انجام کارهای کارشناسی برای تشکیل اتاق خدمات فنی و مهندسی را پیشنهاد خوبی عنوان کرد و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان و کشور متولی ندارد لذا باید این خلاء در قالب اتاق صادرات و خدمات فنی مهندسی پر شود.