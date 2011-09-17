آئین نامه سرویس مدارس در لرستان تدوین شد/ بررسی صلاحیت رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بازگشایی مدارس در این استان اظهار داشت: هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس حجم فراوانی از سفرهای درون شهری و برون شهری در استان صورت می گیرد که در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.

وی بیان داشت: این جلسات برای تصمیم گیری با حضور دستگاههای اجرایی مانند اداره کل آموزش و پرورش استان، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان تاکسیرانی، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها برگزار شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با تاکید بر اینکه این جلسات در راستای برنامه ریزی در زمینه ایمن سازی تردد دانش آموزان استان برگزار می شود ادامه داد: برای هر کدام دستگاههای متولی امر نیز وظایفی در این راستا تعریف شده است.

سرهنگ حسینی با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس استان لرستان یادآور شد: در این راستا آئین نامه ای نیز تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این آئین نامه وظایف دستگاههای متولی مشخص شده است، افزود: با توجه به اینکه این آئین نامه در سال گذشته توسط برخی دستگاههای اجرایی و خانواده های دانش آموزان به نحو مطلوبی برگزار نشده سعی ما بر این است در سالجاری آئین نامه ساماندهی سرویس مدارس استان به خوبی اجرا شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با بیان اینکه در راستای اجرای این آئین نامه از رانندگانی که صلاحیت لازم را داشته باشند استفاده خواهد شد، عنوان کرد: نظارتهای لازم هم در زمینه مشخصات فنی وسایل نقلیه و هم صلاحیتهای اخلاقی و سلامت رانندگان صورت خواهد گرفت.

سرهنگ حسینی با تاکید بر برخورد با رانندگان سرویس های مدارسی که اضافه سرنشین دارند بیان داشت: مدیران مدارس استان در صورت مشاهده این امر توسط رانندگان این موضوع را پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کنند.

وی یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز در این زمینه برخورد جدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.