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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

امانی پور:

راه اندازی مرکز متادون درمانی در گتوند ضروری است

راه اندازی مرکز متادون درمانی در گتوند ضروری است

گتوند - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند خواستار راه اندازی هرچه سریعتر مرکز متادون تراپی در این شهرستان شد و گفت: با این کار می توان به مبارزه با اعتیاد در گتوند جدیت بیشتری بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ قدرت اله امانی پور ظهر شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهداف و وظایف کمیته های مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته یکی از مهمترین و مخرب ترین تهدیدات علیه امنیت و سلامت جامعه، مواد مخدر است و از طرفی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیا همجوار کشور ما حضور دارد به همین دلیل برنامه ریزی در راستای پیشگیری از شیوع اعتیاد بسیار ضروری است و باید کمیته های تخصصی با جدیت نسبت به تهیه گزارش از عملکرد خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال از هم پاشیدن خانواده ها به وسیله مواد مخدر است به همین دلیل برای کنترل این بلای خانمان سوز تلاش همه مسئولین، مردم و به ویژه والدین را می طلبد ضمن اینکه به مقوله اشتغال کسانی که قبلا معتاد بوده اند و هم اکنون ترک کرده و سالم هستند نیز باید توجه ویژه ای شود.

فرماندار گتوند با اشاره به آمارهای موجود که نشان از پائین آمدن سن مصرف کنندگان مواد مخدر دارد، افزود: آموزش و پرورش به عنوان نهادی که به طور مستقیم با کودکان و نوجوانان در ارتباط است می تواند با توزیع جزوات و بروشورهای خاص و سایر فعالیتهای مرتبط، نقش تعیین کننده ای در کاهش گرایش به مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان داشته باشد.

امانی پور تصریح کرد: یک تیم تخصصی برای نظارت به منظور پیشگیری از عرضه قرص های روانگردان و غیر مجاز در داروخانه ها باید به صورت ماهیانه و منظم  از آنها بازرسی به عمل آورد ضمن اینکه در جهت گسترش فرهنگ ورزش در بین مردم و به ویژه ترغیب جوانان به این مهم اداره تربیت بدنی باید در خصوص کاهش هزینه ورودی تیم ها و دسته جات ورزشی اقدام لازم را به عمل آورد.
کد مطلب 1409824

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