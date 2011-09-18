ساکنان باکینگهام ؛ استعمارگرانی که بذر فتنه صهیونیسم را کاشتند

انگلیس در جنگ جهانی اول موفق به تصرف بخشهایی از مناطق تحت تصرف امپراطوری عثمانی از جمله فلسطین شد. پس از آن "آرتور بالفور" وزیر امور خارجه وقت انگلیس در سال ۱۹۱۷ "اعلامیه بالفور" را که مصوبه دولت انگلیس بود صادر کرد و این اعلامیه سرآغاز تلاش در عرصه بین الملل برای تاسیس رژیم صهیونیستی کنونی در منطقه بود.

در این بیانیه خطاب به "لرد روچیلد" که سرپرستی فدراسیون صهیونیسم را بر عهده داشت، آمده است : انگلیس از تاسیس خانه ای ملی برای یهودیان در فلسطین حمایت می کند. انگلیس امید داشت که با این اقدام حمایت بیشتری در جریان جنگ جهانی دوم برای خود جلب کند.

چگونگی پیدایش بهائیت با حمایت استعمارگری به نام بریتانیا

از سوی دیگر زمانی که وزیر خارجه انگلیس اعلامیه خود مبنی بر تشکیل وطن ملی یهودی ها را در فلسطین صادر کرد، به سالار سپاه خود دستور داد تا با تمام قوا از "میرزا حسینعلی نوری" معروف به بهاء الله بنیانگذار دین بهائی حمایت کند و وی نیز با دادن آذوقه به ارتش بریتانیا باعث شکست حکومت عثمانی و اشغال فلسطین شد که پس از جنگ جهانی اول لقب "سر" و نشان "نایت هود" را از انگلیس دریافت کرد.

پس از این رویداد یک هیئت 9 نفری با حمایت انگلیس تا سال 1963 اداره بهائیت را به عهده گرفت و رابطه با رژیم صهیونیستی را یکی از اهداف مهم خود دانست.

جانبداری ملکه انگلیس از اقدامات ددمنشانه صهیونیست ها

گذشته از تاسیس رژیم صهیونیستی با حمایت بریتانیا بهتر است به حمایت خاندان سلطنتی از اقدامات جنایتکارانه این رژیم بپردازیم، "متیو گولد" سفیر انگلیس در تل آویو در تماس تلفنی با "زیپی لیونی" رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی از اصلاحیه قانونی توسط ملکه انگلیس خبر داد که به موجب آن مقامات اسرائیلی در سفر به بریتانیا به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

گولد درحالی این خبر را به لیونی داد که رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی سالهای اخیر به دلیل نگرانی درباره صدور حکم بازداشت در پی ارتکاب جنایات جنگی علیه فسلطینیان از سفر به بریتانیا خودداری کرده بود.

حمایت انگلیس از گروهک تروریستی منافقین



از سوی دیگر در حالی که گروهک منافقین به سبب اقدامات خود علیه مسئولان و مردم ایران و همچنین حمایت آنها از صدام حسین دیکتاتور سابق و معدوم عراق و همدستی با وی در کشتار کردها، از سوی بسیاری از کشورها در اروپا و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی تلقی می شود، اما دادگاه استیناف انگلیس سال 2008 در اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با قوانین بین المللی، با صدور حکمی نام این گروهک تروریستی را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج کرد، این در حالی است که بریتانیا سال 2001 گروهک منافقین را به دلیل وابستگی به گروههای تروریستی در فهرست سازمانهای ممنوع شده قرار داده بود.

لندن، اولین پایتختهای اروپایی بود که منافقین را از فهرست تروریستی خود خارج کرد که پس از آن نیز این تلاشها به خروج نام منافقین از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا انجامید.

"رابرت فاکس" خبرنگار دفاعی مجله "Standard Evening" اقدام کشورش برای خارج کردن گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی را تصمیمی سیاسی برای اعمال فشار بر ایران توصیف کرده و گفته است : بریتانیا درصدد اعمال فشار بر ایران است و "گوردون براون" نخست وزیر سابق انگلیس از طرفی دیگر در پی جلب حمایت "جرج بوش" بود و این اقدام نه یک تصمیم حقوقی، بلکه یک تصمیم سیاسی بود.

در پی اقدام دادگاه انگلیس در خارج کردن این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی "آن سینگلتن"(Anne Singleton) از اعضای سابق گروهک منافقین گفت : این گروه حتی پیش از رای دادگاه در انگلیس آزادانه فعالیت می کرد و به جذب نیرو و منابع مالی می پرداخت.

نقطه ضعف بزرگ این قانون بی توجهی به فعالیتهای گذشته گروهک تروریستی منافقین است و این بی اعتنایی در قانون اخیر سبب شده گروه مذکور بتواند با فریبکاری و حمایت تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلیس خود را از فهرست تروریستی این کشور خارج کند.

از سوی دیگر در حالی که دولت انگلیس پیمان منع استفاده، تولید، ذخیره و انتقال بمب های خوشه ای را امضا کرده است، اما روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی از سرمایه گذاری صدها میلیون پوند شماری از بانکها و موسسات بریتانیا از جمله بانک سلطنتی اسکاتلند، لویدز TSB، بارکلیز و HSBC برای تولید بمبهای خوشه ای خبر می دهد که این موضوع نشان دهنده جاه طلبی خاندان سلطنتی بریتانیا و تلاش برای به تاراج بردن منابع سرشار نفتی برخی از کشورها از جمله عراق و هم اکنون لیبی است.

فعالیت آزادانه تروریستها در انگلیس

با وجود آنکه گروهک منافقین بر اساس قوانین ملی بسیاری از کشورهای جهان در زمره گروه های تروریستی طبقه بندی شده است، اما هنوز دفاتر این گروه در بسیاری از کشورها از جمله انگلیس و فرانسه وجود دارد و مقامات این کشورها تاکنون برای برخورد با آنها اقدامی جدی نکرده اند.

گروهک تروریستی منافقین دارای شش شاخه است که یکی از آنها در مرکزی تجاری در لندن و پنج شاخه دیگر در اقامتگاههای شخصی در غرب و شمال غرب لندن قرار دارد، اما به گفته پلیس بریتانیا هنوز شخصی از این گروهها دستگیر نشده است.

اگرچه گروهک منافقین هم اکنون با حمایت آمریکا در اردوگاه عراق جدید(اشرف) در خاک عراق به فعالیتهای تروریستی خود ادامه می دهد، اما نکته ای که نباید فراموش کرد این است که این گروهک با حمایت بی دریغ بریتانیا همچنان حملات تروریستی خود را ادامه می دهد و بیگناهان بسیاری را قربانی می کند.

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معصومه زارع