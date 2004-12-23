  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۳ دی ۱۳۸۳، ۹:۲۴

از سوي موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني منتشر شد:

فلسفه و انسان معاصر

فلسفه و انسان معاصر

مجموعه سخنراني هاي دكتر رضا داوري تحت عنوان " فلسفه و انسان معاصر " شامل پنج موضوع فلسفي است.

خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه : فلسفه و انسان معاصر مجموعه سخنراني هاي دكتر رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، است كه در موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني انجام شده است كه پس از ويرايش به صورت يك مجموعه گردآوري و منتشر شده است.

عناوين اين مجموعه عبارتند از: درست و نادرست در فلسفه ، حق و باطل در تاريخ، انديشه پست مدرن، كارل پوپر در ايران، فلسفه و سياست در ايران، آينده علم در ايران، اخلاق و سياست.
کد مطلب 140983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها