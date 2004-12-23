خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه : فلسفه و انسان معاصر مجموعه سخنراني هاي دكتر رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، است كه در موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني انجام شده است كه پس از ويرايش به صورت يك مجموعه گردآوري و منتشر شده است.



عناوين اين مجموعه عبارتند از: درست و نادرست در فلسفه ، حق و باطل در تاريخ، انديشه پست مدرن، كارل پوپر در ايران، فلسفه و سياست در ايران، آينده علم در ايران، اخلاق و سياست.

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