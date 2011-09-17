توزیع 5 کتاب در خصوص تاریخ ارومیه/ ارسال 40 مقاله به دبیرخانه همایش

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد ظهر شنبه در نشست مشترک خبری با معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در خصوص همایش هم اندیشی شهر ارومیه افزود: کتاب شناسی ارومیه و آذربایجان توسط هاشمیان تهیه شده که منبع خوبی برای انجام مطالعات علمی در خصوص ارومیه و منطقه است.

وی با بیان اینکه برای تهیه این کتاب ارزشمند هفت هزار فیش تهیه شده است خاطرنشان کرد: در این همایش همچنین کتاب های "هویت شهری ارومیه" نوشته بهزادفر، دو کتاب "مشروطه در ارومیه" و "انقلاب اسلامی در ارومیه" نوشته قاسم پور و "تحولات غرب آذربایجان به روایت استاد مجلس از بعد از پیشه وری تا انقلاب اسلامی" نوشته رحیم نیکبخت واحدی که مراحل چاپ و آماده شدن را طی می کنند توزیع می شود.

شریف نژاد با بیان اینکه این کتابها توسط مسکن و شهرسازی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مجلس چاپ و آماده توزیع می شوند اظهارداشت: در همایش ارومیه نوزدهمین شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران، تمبر یادبود این همایش که توسط شهرداری ارومیه در دست اقدام است چاپ و رونمایی می شود.

این مسئول ساخت موسیقی ویژه شهر ارومیه به صورت یک سمفونی محلی، تهیه آلبوم عکس نفیس ارومیه، برپایی نمایش ویژه شهر ارومیه، جمع آوری کتابهای منتشر شده در ارومیه، ساخت فیلم مستند ارومیه را از دیگر برنامه های این همایش اعلام کرد.

دبیر اجرایی ستاد هم اندیشی ارومیه با اشاره به اینکه در این همایش نمایشگاه آثار هنری، عکس و فرهنگی ارومیه با هدف معرفی پیشینه، تاریخ و فرهنگ و داشته های منطقه برگزار می شود بیان داشت: همچنین در این راستا هفته ویژه ارومیه در قالب نمایشگاه اختصاصی در دهکده چی چست ارومیه برگزار می شود.

شریف نژاد خرید کتاب مشاهیر ارومیه، و خاطرات حجت الاسلام حسنی و خاطرات آیت الله قرشی برای توزیع در این همایش را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و افزود: در این همایش از مفاخر و اندیشمندان ارومیه نیز تجلیل به عمل می آید.

مصیب زاده دبیر علمی این همایش نیز گفت: تاکنون 40 مقاله در موضوع های مختلف برای ارائه در این همایش به دبیرخانه ارسال شده است.

وی علمی و تخصصی بودن را از ویژگی های مقالات ارسالی ذکر کرد و افزود: فرصت ارسال مقالات در موضوع های اعلام شده در فراخوان تا سی مهر ماه تمدید شده است.

هم اندیشی ارومیه نوزدهمین شهر فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران نیمه دوم امسال به صورت ملی در ارومیه و تهران برگزار می شود.