توصیه پلیس گلستان درباره سرویس مدارس دانش آموزان

سرهنگ داود سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از والدین خواست برای تردد فرزندان خود به مدارس و مراکز آموزشی از سرویس های معتبر در چرخه حمل و نقل استفاده کنند.

وی گفت: خانواده ها باید به کودکان و فرزندان خود آموزش دهند که از همراهی با افراد غریبه و یا سوار شدن در وسایل نقلیه آنها خودداری کنند و در صورت نیاز از خودروهای عمومی استفاده کنند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: داشتن زیورآلات و اشیاء گران قیمت برای دختران به خودی خود موجب جلب توجه سارقان شده و کودکان را در معرض تهدید سرقت قرار می دهد.

وی از والدین خواست فرزندان خود را به تنهایی و به همراه زیورآلات در خیابان تنها نگذاشته و مراقبت های لازم را در این خصوص بعمل آورند.

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