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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

سرهنگ سلطانی:

توصیه پلیس گلستان درباره سرویس مدارس دانش آموزان

توصیه پلیس گلستان درباره سرویس مدارس دانش آموزان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان نسبت به استفاده از سرویس های معتبر برای تردد فرزندان به مدارس به والدین تاکید کرد.

سرهنگ داود سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از والدین خواست برای تردد فرزندان خود به مدارس و مراکز آموزشی از سرویس های معتبر در چرخه حمل و نقل استفاده کنند.

وی گفت: خانواده ها باید به کودکان و فرزندان خود آموزش دهند که از همراهی با افراد غریبه و یا سوار شدن در وسایل نقلیه آنها خودداری کنند و در صورت نیاز از خودروهای عمومی استفاده کنند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: داشتن زیورآلات و اشیاء گران قیمت برای دختران به خودی خود موجب جلب توجه سارقان شده و کودکان را در معرض تهدید سرقت قرار می دهد.

وی از والدین خواست فرزندان خود را به تنهایی و به همراه زیورآلات در خیابان تنها نگذاشته و مراقبت های لازم را در این خصوص بعمل آورند.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1409832

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