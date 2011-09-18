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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

فرودگاهی در گفتگو با مهر:

اکبر نبوی مجری "سکانس‌های به یاد ماندنی" شد

اکبر نبوی مجری "سکانس‌های به یاد ماندنی" شد

برنامه "سکانس‌های به یاد ماندنی" برگزیده‌ای از سکانس‌های محبوب‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی با اجرای اکبر نبوی ضبط می‌شود.

محمد مهدی فرودگاهی تهیه‌کننده و کارگردان "سکانس‌های به یاد ماندنی" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه برگزیده‌ای از سکانس‌های محبوب‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی است که پس از انقلاب تولید شده‌اند. آثاری چون "سربداران" به کارگردانی محمدعلی نجفی، "هزار دستان" به کارگردانی علی حاتمی، "سلطان و شبان" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "گل پامچال" به کارگردانی محمدعلی طالبی، "در چشم باد" به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، "امام علی (ع)" و "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری از جمله این‌ها هستند.

وی افزود: "سکانس‌های به یاد ماندنی" در 26 برنامه 35 دقیقه‌ای تولید می‌شود، زمان پخش احتمالی آن شب‌های جمعه است و اکنون مرحله ساخت دکورها را پشت سر می‌گذاریم.

کد مطلب 1409833

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