محمد مهدی فرودگاهی تهیه‌کننده و کارگردان "سکانس‌های به یاد ماندنی" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه برگزیده‌ای از سکانس‌های محبوب‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی است که پس از انقلاب تولید شده‌اند. آثاری چون "سربداران" به کارگردانی محمدعلی نجفی، "هزار دستان" به کارگردانی علی حاتمی، "سلطان و شبان" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "گل پامچال" به کارگردانی محمدعلی طالبی، "در چشم باد" به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، "امام علی (ع)" و "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری از جمله این‌ها هستند.

وی افزود: "سکانس‌های به یاد ماندنی" در 26 برنامه 35 دقیقه‌ای تولید می‌شود، زمان پخش احتمالی آن شب‌های جمعه است و اکنون مرحله ساخت دکورها را پشت سر می‌گذاریم.