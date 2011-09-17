نمایش "دست نوشته های اسماعیل به وقت قربانگاه" در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به نویسندگی حامد امان پور و صحرا رمضانیان است که کارگردانی آن را رضا احمدی و تهیه کنندگی آن را ابراهیم زره ساز بر عهده دارند.

دست نوشته های اسماعیل در واقع سیر زندگانی امیر مومنان، امام علی (ع) است که از زمان تولد ایشان در کعبه آغاز می شود و با شهادت حضرت فاطمه (س)، به اوج رسیده و در انتها با شهادت مظلومانه مولا علی، پایان می پذیرد.

جواد محمد زاده، علیرضا رواندل، سعید توکلی، مانلی حسین پور، نرگس آمنده، محبوبه سلطانی، صحرا رمضانیان، مهسا رمضان پور، مهرداد خامسی، سمانه مومنیان، ایمان زادفر، دانیال بیگ زاده، صبا خاوری، اسما نجیمی، مصطفی نظریان و سروش طاهری بازیگران اصلی این نمایش هستند.

در قسمت هایی از این نمایش که از زبان یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بازگو می شود صحنه های از هشت سال پایداری رزمندگاه دوران دفاع مقدس به تصویر در می آید.

در این نمایش محبوبه سلطانی به عنوان طراح لباس، موسیقی: مهدی حسنی، طراح صحنه: امین فاضلی، طراح گریم: امیر حسین غفاری، دستیار کارگردان: ایمان زادفر و منشی صحنه: مهتاب جامعی دیگر عوامل دست نوشته های اسماعیل به وقت قربانگاه هستند.

دست نوشته های اسماعیل به وقت قربانگاه به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با حمایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی و موسسه مالی و اعتباری عسگریه اجرا می شود.

این نمایش از دوشنبه 28 شهریور ماه تا 10 مهر ماه به مدت 14 شب، ساعت 20 در حسینیه امام خمینی(ره) واقع در چهار راه نخریسی مشهد اجرا خواهد شد.