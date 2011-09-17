سرشماری منبع اصلی برای برنامه ریزی دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح شنبه در بازدید از ستاد مرکزی سرشماری کرمان گفت: سرشماری با ارائه یک تصویر کلی از اندازه، ساختار و ویژگی های جمعیتی، یک منبع اصلی برنامه ریزی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

سعیدی با بیان اینکه اجرای طرح سرشماری عمومی و نفوس و مسکن یکی از ارکان اصلی و زیربنایی نظام آماری کشور است اظهار داشت: مردم با مشارکت خود در اجرای موفقیت آمیز این امر سهم بسزایی می توانند داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری و پالایش اطلاعات و آمار آگاهی های لازم برای تهیه برنامه های توسعه در اختیار برنامه ریزان و مسئولان قرار می دهد گفت: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن اطلاعات توزیع نسبی جمعیت بر حسب وضع سکونت و بر حسب گروه های عمده سنی جمع آوری می شود.

رئیس ستاد سرشماری شهرستان کرمان توزیع نسبی جمعیت در نقاط مختلف و توزیع نسبی شاغلان برحسب بخش های فعالیت را از مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای توسعه و ارتقاء شهرها بیان داشت و افزود: یکی از ارکان های اصلی در ارتقاء نقاط از روستایی به شهری یا از بخش به شهرستان اطلاعات آماری بر حسب جمعیت است.

وی از دیگر اطلاعات جمع آوری شده توسط سرشماری را امکان تهیه هرمهای سنی- جنسی جمعیت شهرستان، نقاط شهری و روستایی بیان داشت و گفت: جمع آوری اطلاعات مربوط به مهاجران وارد شده به نقاط شهری و روستایی از دیگر اطلاعات به دست آمده در این سرشماری است.

این مسئول یکی از معیارهای شناسایی شهرها به منظور تاسیس مراکز علمی و دانشگاهی را برخورداری جمعیت و دارا بودن دانش اموختگان در رشته های مختلف برشمرد و تصریح کرد: در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کلیه این اطلاعات بر حسب جنس، سن، آخرین مدرک تحصیلی تهیه می شود.

وی برآورد جمعیت شاغل بر جنس، سن و وضعیت فعالیت و تغییر در پنج سال گذشته را برخی از اطلاعات مورد جمع آوری در حوزه اشتغال دانست و بیان داشت: یکی از شاخص های مهم در تاسیس مراکز صنعتی در نقاط مختلف شاخص بیکار و میزان توانمندی و علاقه به کارهای صنعتی است که تاثیر زیادی در جذب سرمایه گذار دارد.



