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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

حیدری مطرح کرد:

27 مدرسه حاشیه راههای لرستان ایمن سازی شدند

27 مدرسه حاشیه راههای لرستان ایمن سازی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان از ایمن سازی 27 مدرسه در حاشیه راههای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان لرستان اظهار داشت: در سالجاری نیز مانند سالهای گذشته موضوع ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در سالجاری 27 مدرسه حاشیه راههای استان لرستان ایمن سازی شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به آموزش های راهنمایی و رانندگی ارائه شده توسط این اداره کل به دانش آموزان یادآور شد: در این راستا دانش آموزان 31 مدرسه موجود در سطح حاشیه راههای استان آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

حیدری ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای آموزش راهنمایی و رانندگی دانش آموزان این مدارس 70 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به کاهش تصادفات رانندگی با اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان لرستان یادآور شد: با اجرای این طرح نصادفات رانندگی در سطح حاشیه راههای استان 80 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 1409846

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