مرکز استعدادهای درخشان نهبندان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مرکز استعدادهای درخشان نهبندان با تفاهم ‌نامه ‌منعقد شده با بانک سپه راه ‌اندازی می‌ شود.

وی اضافه کرد: برای احداث مرکز استعدادهای درخشان بالغ بر 620 میلیون تومان به صورت بلاعوض از سوی بانک سپه تامین شده است.

وردی همچنین از افزایش ظرفیت مدارس خاص استان، خبر داد و افرود: پس از گذشت 20 سال به ظرفیت مدارس خاص استان یک یا دو کلاس در سال جاری اضافه شده است.

وی با اشاره به برنامه های شاخص در دست اجرا در این مجموعه، تصریح کرد: شعبه دوم مدارس تیزهوشان، شاهد و نمونه برای برای سال آینده در استان راه اندازی خواهد شد.

12 هزار کلاس اولی در خراسان جنوبی

وردی آمار دانش آموزان سال اولی را 12 هزار و 640 نفر عنوان کرد و بیان داشت: امسال 12 هزار و 640 نفر واجد شرایط ورود به پایه اول ابتدایی هستند که براساس آمار تاکنون حدود 12 هزار نفر آن ها در طرح سنجش شرکت کرده اند.

وی کلاس اولی های سال گذشته را 11 هزار و 800 نفر اعلام کرد و گفت: امسال جشن شکوفه ها و جوانه ها همزمان با سراسر کشور چهارشنبه، 30 شهریور ماه در مدارس استان برگزار خواهد شد.

راه اندازی دبیرستان متاهلین برای نخستین بار در استان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان از راه ‌اندازی دبیرستان متاهلان برای نخستین بار در این استان خبر داد و یادآور شد: این مدارس در شهرستان بیرجند و خوسف راه ‌اندازی می ‌شود تا دانش ‌آموزان متاهل در این مدارس ادامه تحصیل ‌دهند.