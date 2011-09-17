شیخ نعیم قاسم: ملتهای اسلامی باید امت واحده تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نعیم قاسم ظهر امروز شنبه در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که در تهران برگزار شد، با بیان اینکه تحولات اخیر در منطقه از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته است، اظهار داشت: استکبار جهانی تلاش می کند تا رژیم صهیونیستی را در منطقه قوی تر کند و کشورهای اسلامی را زیر پرچم خود ببرد اما باید تلاش کنیم تا اسیر افرادی که در دهه های گذشته به ما ظلم کردند نشویم.

وی افزود: این حق تمامی ملت ها است که دفاع از سرزمین خود را انجام دهند ما باید تلاش کنیم تا با همکاری یکدیگر جبهه واحدی را تشکیل دهیم.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: استکبار تلاش می کند تا میان جوامع اسلامی اختلاف افکنی کند زیرا نمی خواهد مسلمانان و جوامع اسلامی دارای ساختار واحد باشند و لذا باید تلاش کنیم تا امت واحده را تشکیل دهیم تا نقشه های دشمنان در نطفه خفه شود.

شیخ نعیم قاسم با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی با خطرهای زیادی مواجه است، افزود: ملت های منطقه نباید فریب شعارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را بخورند زیرا آنها برای به بیراهه کشاندن انقلاب های منطقه تلاش های زیادی می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: علیرغم اینکه جوامع اسلامی رنج های زیادی کشیدند و شهدای بسیاری را تقدیم کردند اما در مسیر مقاومت ایستاده اند و اعتقاد داریم راهی که دربیداری اسلامی آغاز شده به هیچ وجه پایان نخواهد یافت.