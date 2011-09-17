500 میلیون دلار برای صادرات زنجان طی سالجاری هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان افزود: صادرات از گمرک استان در پنج ماهه و 24 روز بیش از 102 میلیون دلار بوده که هدف گذاری تا آخر سال 500 میلیون دلار بوده و لذا درصدد رسید ن به صادرات 110 درصدی هستیم و افزایش 160 درصدی صادرات نسبت به سالهای 88 و 87 و 86 بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد صادرات استان از گمرک استان انجام می گیرد، افزود: گمرک در سال جاری پیشرفت خوبی را در صادرات داشته است

سید احمدی اظهار داشت: گمرک استان در سال 79 تشکیل شد که صادرات گمرک در در سال 80 از دو میسایون و 700 دلار در سال 81 به 10 میلیون دلار رسید و لذا با روی کار آمدن دولت نهم از سال 86 صادرات از گمرک استان از 99 میلیون و 734 هزار دلاری به 135 میلیون دلار در سال 89 رسیده است.

مدیرکل گمرک زنجان تاکید کرد: میانگین صادرات استان از سال 85 تا 88 ، 100 میلیون دلار بود که در حال حاضر میانگین صادرات استان ماهانه 20 میلیون دلار است.



سید احمدی گفت: صادرات از گمرک استان در دقت اداری را هم داریم و در گمرک ریلی مسقر شده است و در شهرستانها هم صادرات را پوشش می دهد که شرکت سیم کابل ابهر از شهرستان ابهر 20 میلیون دلار صادرات داشته است.

وی در ادامه افزود: واردات پنج ماهه استان 36 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته است و در درآمد 10 درصد رشد داشته است.