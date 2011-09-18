محقق: برخی فقط برای فهمیدن «حیدربابایه سلام» زبان ترکی را یاد گرفتند

جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه شهریار در میان شاعران دوران معاصر گفت: شهریار شاخص‌ترین نماینده شعر کلاسیک فارسی در دوران معاصر است و نام او در کنار 3 ـ 4 چهره دیگر، آخرین حلقه‌های زنجیره شعر کهن و دیرسال ما است که در سال‌های قبل از انقلاب و بعد از نیما کم کم در سیطره قالب‌های نوآئین شعر فارسی کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شد.

سراینده مجموعه‌های «تاوان عشق» و «مثل من به انتظار» افزود: اگرچه شهریار خودش هم از نیما و زبان و بیان او در تعدادی از شعرهایش بهره برده و چشم عنایتی به این حرکت جدید داشته و حتی نمونه‌هایی قابل تامل در قالب‌های نیمایی هم آفریده که از آن جمله «پیامی به انشتین» و «ای وای مادرم» را می‌توان نام برد، در مجموع (شهریار) ترجیح داده در همان قالب عزل و قصیده و مثنوی کار کند.

این شاعر در عین حال تاکید کرد: به عقیده من، آن دسته از غزل‌های شهریار که در آنها او به استقبال حافظ رفته و خودش تصور بهترین غزل‌ها را در هماوردی با حافظ از آنها دارد، جزو ضعیف‌ترین و بدترین کارهای شهریار است، اما در میان غزل‌هایی که او جدای از این فضا سروده، آثاری وجود دارد که جزو درخشان‌ترین غزل‌های روزگار خودش است.

محقق ادامه داد: ارزش شهریار در شعر فارسی البته همسنگ شعر ترکی نیست و او به دلیل آفریدن «حیدربابایه سلام» شاخص‌ترین چهره شعر ترکی روزگار ماست؛ به گونه‌ای که اگر کسی زبان ترکی را تنها برای خواندن و فهمیدن و لذت بردن از این شعر یاد بگیرد، ضرر نکرده است.

خالق «یاد ماندگار»، «مردی چو آفتاب» و «گاهنامه میلاد» اضافه کرد: به همین دلیل علاوه بر ترجمه‌های متعددی که از این مجموعه (حیدربابایه سلام) توسط شاعران و ادیبان گوناگون انجام شده، کسانی هم هستند که برای فهمیدن این شعر زیبا و نوستالژیک که شاهکاری در زبان آذری است، این زبان را یاد گرفته‌اند.

این شاعر ادامه داد: این افراد بعد از یادگیری زبان ترکی، به ترجمه این مجموعه به زبان فارسی همت کرده‌اند که یکی از مجموعه‌ها اخیراً توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی و با مقدمه کوتاهی از من منتشر شده و دلیل تازه‌ای بر این مدعی است.

محقق در پایان گفت: به همین دلیل جایگاه و پایگاه شهریار در شعر فارسی و ترکی آذری جایگاهی شایسته و پایگاهی بی‌تردید است؛ اگرچه ممکن است در قد و قواره‌ای که بعضی از همزبانان متعصب او تصور می‌کنند، نباشد.