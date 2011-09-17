به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود رضا جمشیدی در این پیام، طی هشت بند، نکاتی را به طلاب، اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران متذکر شده است.



متن این پیام بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم



و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا



محضر مبارک استادان گرامی طلاب و مدیران معزز و کارگزاران خدوم حوزه‌های علمیه خواهران



فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت و فصل رویش علم و معنویت را حضور یکایک شما عزیزان بویژه طلاب نو ورود تبریک و تهنیت می­گویم و برای همگان سعادت و توفیق الهی را از ذات ربوبی مسئلت دارم.



در آغاز سال تحصیلی 90 – 91 توجه شما فرهیختگان را به نکات زیر جلب می‌نمایم:



نخست؛ روی سخنم خطاب به خود و تمامی مسئولان ، مدیران، برنامه ریزان، اساتید و دست اندرکاران امور حوزه‌های علمیه خواهران است که با حفظ و ارتقای انگیزه الهی، تلاش مضاعف نماییم تا شرایط مطلوب تزکیه و بالندگی علمی، معنوی و مهارتی خواهران طلبه برای فتح قله‌های تعالی و پیشرفت همه جانبه به خوبی فراهم شود ؛ تا انشاءالله گام‌های بلندی برای تحقق مأموریت‌های اصلی حوزه‌های علمیه یعنی فهم عمیق دین، ابلاغ دین،و اقامه همه ابعاد دین برداریم و توجه داشته باشیم که طلاب گرامی، عزیزترین سرمایه خود یعنی دوره جوانی را که سرشار از نشاط و سرزندگی است به امید سعی خالصانه و برنامه جامع کارگزاران حوزه‌های علمیه در این فضای علمی تربیتی متمرکز کرده اند.



دوم؛ بر مبنای تعالیم حیات بخش قرآن کریم و اهل بیت اطهر پیامبر اکرم (صلوات الله علیهم اجمعین) و روش سلف صالح علمای ربانی، همواره تزکیه و خودسازی مقدم بر تعلیم وتوسعه عرضی و طولی علم بوده است؛ از این روی لازم است طلاب جوان و مشتاقان فضیلت و پاکی، با مؤانست قرآن کریم و ارتباط وثیق با ادعیه مأثوره از امامان معصوم (علیهم السلام)و تأسی به سیره پیشوایان دینی، با برنامه ریزی کامل همراه با اعتدال نسبت به مراقبه و محاسبه نفس و خودسازی و تحلیه وتجلیه دل وجان وپرهیز از هر گونه افراط وتفریط کوشش نمایند؛



سوم؛ همگی بر این باوریم که نبض پیشرفت و تعالی حوزه به دست اساتید مبرّز و متعهد است؛ از این رو اساتید محترم با عنایت به اهمیت فهم عمیق معارف دینی و نقش بنیادین سال‌های آغازین طلبگی در این مهم ؛ با صبر وحوصله وبکارگیری روش‌های مؤثر تدریس ویاددهی و اجتناب از قشری گرایی، احیای سنت‌های حسنه حوزه علمیه، همانند سنت مباحثه،پیش مطالعه وفعال و تعاملی کردن کلاسهای درس، روح تازه‌ای به جان‌های مشتاق بدمند وپژوهش محوری را در حوزه‌های علمیه نهادینه کنند؛



چهارم؛ بدون تردید امروزه مسئولیت نهادینه کردن خدا باوری، دین مداری، دینی سازی جامعه بانوان و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به عهده بانوان طلبه است، از این رو بایستی ضمن اغتنام فرصت تحصیل و فراگیری علوم آل الله، حفظ نشاط علمی و حرکت در مسیر تولید علم و تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تربیت هزاران دانشمند، فیلسوف، فقیه و پژوهشگر زن به رسالت تبلیغ معارف دینی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده بپردازیم و خود را برای مقابله با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی دشمن آماده نگهداریم؛



پنجم؛ طلاب و روحانیت همواره باایفای نقش الگویی در جامعه، مربی عملی مردم در مسیر عبودیت و بندگی حضرت حق بوده اند؛ لذا آنچه امروزه به عنوان مطالبه و انتظار مردم از نهاد روحانیت به ویزه از بانوان طلبه به عنوان الگوی زن مسلمان و فاطمی مطرح است، در گام نخست، جاری و ساری شدن معارف دینی و معنویت در متن زندگی ایشان و آوردن تبلیغ در متن زندگی خانوادگی و اجتماعی ؛ و تحقق سبک زندگی بی پیرایه اسلامی و پرهیز از تجمل و اسراف‌زدگی و در گام‌های بعدی، تقویت ارتباط عاطفی و صمیمانه با مردم و اجتماع است؛



ششم؛ اکنون که بحمدالله موج بیداری اسلامی بصورت فراگیر در کشورهای عربی و اسلامی دستاوردهای شیرینی را به ارمغان آورده و کام دشمنان اسلام و صهیونیسم بین المللی را تلخ کرده است؛ مسئولیت تازه ای متوجه خواهران طلبه شده؛ تا با افزایش انگیزه علمی و با مجهز شدن به مهارتهای ارتباطی و زبان تبلیغ وارد عرصه تعامل با زنان کشورهای اسلامی شوند و با دفاع از گفتمان شیعی به رفع استضعاف زنان مسلمان کمک کنند؛



هفتم؛ یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری(دام ظله) از حوزه‌های علمیه تحول و نوسازی حوزه‌های علمیه و پاسخ گو بودن حوزه‌ها به نیازهای درونی حوزه، نیازهای نظام اسلامی و جامعه جهانی است که در درجه اول این مسئولیت به عهده مدیران ستادی حوزه‌های علمیه است که بحمدالله گام‌های استواری در این مسیر برداشته شده است؛ و لیکن این حرکت عظیم وابسته به مجاهدت، همگرایی و هم افزایی همه عناصر تأثیر گذار در حوزه‌های علمیه، به ویژه اساتید و مربیان فرهیخته، مؤسسان و امنای واحدهای حوزوی و کارگزاران شریف و طلاب مستعد است تا به مدد الهی و دعای ولی نعمت و مولایمان به اهداف کمّی و کیفی طرح تحول و توسعه همه جانبه دست پیدا کنیم؛



هشتم؛ پس از جریان فتنه سال 1388 که با رویش‌ها و ریزش‌های زیادی همراه بود، ضرورت بصیرت افزایی و هوشیارسازی مردم عزیز نسبت به توطئه‌های دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی چند برابر شده است و این مهم اقتضا دارد تا حوزویان که از خواص اجتماعند با قواعد فعالیت‌های سیاسی بیشتر آشنا شده و جریان‌های مختلف سیاسی فرهنگی همسو با نظام اسلامی و منویات رهبری معظم را بشناسند و با دشمن شناسی، تفطّن سیاسی و هوشیاری همراه با اعتدال، مرزبان حریم ولایت و دست آوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی که یادگار امام راحل عظیم الشأن و محصول خون‌های پاک صدها هزار شهید والا مقام است باشند.