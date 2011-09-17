ایجاد تسهیل در رفت و آمد شهروندان با توقف عملیات حفاری در کرج

کیوان فرصیاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب تصریح کرد: زمان بازگشایی مدارس و تعطیلات فروردین به عنوان دو زمان و موقعیت حساس برای شهر و امورات شهری است و این موضوع از جمله بحث هایی است که سالها در کرج مطرح بوده و مسوولان شهری نیز بر فراهم آوردن بسترهای مناسب در این زمینه تاکید دارند.

وی، با بیان اینکه در این دوره های زمانی به دلیل تردد بالا باید تمهیدات لازم اندیشیده شود، عنوان کرد: به علت رعایت بحث های ایمنی و ایجاد نظم و نظام در عبور و مرور ،حفاری های سطح شهر به مدت 20 روز تعطیل می شود.

فرصیاد، حجم ترافیک عابر پیاده و سواره همچنین احتمال بی نظمی در کار برخی شرکتهای پیمانکار را از دیگر علت های تعطیلی 20 روزه حفاری های شهری عنوان کرد.

وی، تصریح کرد: تاریخ تعطیلی حفاری ها از دهم تا بیستم شهریور ماه است که این موضوع با ارسال نامه ای 20 روز زودتر به سازمان های ذیربط ارسال می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج، با اشاره به اینکه در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، رئیس کمیسون حفاری شهرداری است، از تشکیل جلساتی مبنی بر اجرای آیین نامه و دستورالعمل های مصوبه هیئت وزیران خبر داد .

تعیین عملکرد کمیسیون حفاری توسط هیئت وزیران

این مسئول، به آغاز فصل مدارس و فعالیت و عملکرد کمیسیون حفاری در این خصوص اشاره کرد و گفت: این کمیسیون بر اساس آیین نامه و ضوابط هیئت وزیران که قوانین درست و دقیقی است عمل می کند.

فرصیاد افزود: بخش دیگری از عملکرد کمیسیون حفاری متناسب با تعاملات صورت گرفته با ادارات تاسیسات شهری انجام می شود.

وی با اشاره به مباحث مختلف موجود در این کمیسیون، اظهارداشت: ایجاد تاسیسات جدید برای ارائه سرویس های مناسب به شهروندان از جمله مباحث مطرح شده در این کمیسیون است.

فرصیاد ارائه تسهیلات و تاسیسات جدید و مورد نیاز زندگی شهروندی را مهمترین مسئله شهری ذکر کرد و افزود: خدمات تاسیساتی باید با کمترین تداخل و بروز مشکل در شهر به مردم ارائه شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج، گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور تسهیل در رفت و آمد دانش آموزان و شهروندان، کلیه عملیات حفاری به مدت 20 روز در این کلانشهر متوقف می شود.