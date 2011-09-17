«بابا نظر» را از رادیو بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش با حضور بازیگرانی چون مهدی نمینی مقدم، قربان نجفی، محمد یگانه، علی زرینی، بهناز بستان دوست، علی میلانی، مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، اسماعیل بختیاری، حبیب بختیاری، رامین پورایمان، مجید سهرابی، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، سلمان خطی، راضیه مومیوند، شهرزاد عبدحق، احمد ایرانی خواه، محمد مجدزاده، امیر زنده دلان، مهرداد عشقیان، بهرام ابراهیمی، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، فریبا متخصص ضبط شده است.

نمایش رادیویی «بابانظر» را سیدحسن حسینی نوشته و رضا عمرانی و فاطمه رنجبران به ترتیب کارگردانی و سردبیری این مجموعه را برعهده داشته اند.

این نمایش قرار است همزمان با هفته دفاع مقدس از شبکه رادیویی معارف پخش شود.

کتاب خاطرات شفاهی «بابانظر» حاصل گفت‌وشنود 36 ساعته سیدحسین بیضایی با شهید محمدحسن نظرنژاد معروف به بابانظر است که در هجده فصل توسط مصطفی رحیمی تدوین شده است.

