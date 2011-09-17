  1. هنر
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

در هفته دفاع مقدس/

«بابا نظر» را از رادیو بشنوید

«بابا نظر» را از رادیو بشنوید

نمایش رادیویی «بابانظر»؛ خاطرات محمدحسن نظرنژاد همزمان با هفته دفاع مقدس به صورت نمایش رادیویی پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش با حضور بازیگرانی چون مهدی نمینی مقدم، قربان نجفی، محمد یگانه، علی زرینی، بهناز بستان دوست، علی میلانی، مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، اسماعیل بختیاری، حبیب بختیاری، رامین پورایمان، مجید سهرابی، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، سلمان خطی، راضیه مومیوند، شهرزاد عبدحق، احمد ایرانی خواه، محمد مجدزاده، امیر زنده دلان، مهرداد عشقیان، بهرام ابراهیمی، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، فریبا متخصص ضبط شده است.

نمایش رادیویی «بابانظر» را سیدحسن حسینی نوشته و رضا عمرانی و فاطمه رنجبران به ترتیب کارگردانی و سردبیری این مجموعه را برعهده داشته اند.
 
این نمایش قرار است همزمان با هفته دفاع مقدس از شبکه رادیویی معارف پخش شود.
 
کتاب خاطرات شفاهی «بابانظر» حاصل گفت‌وشنود 36 ساعته سیدحسین بیضایی با شهید محمدحسن نظرنژاد معروف به بابانظر است که در هجده فصل توسط مصطفی رحیمی تدوین شده است.
 
کد مطلب 1409856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها