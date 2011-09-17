تربیت متخصص بومی با توجه به پتانسیلهای هر منطقه لازمه بهبود اقتصاد است

میلاد ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت نامساعد بازار و اقتصاد در سراسر جهان اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی و رفاهی در گرو وضعیت اقتصادی است نیازسنجی رشته های دانشگاهی در هر منطقه و شهرستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی آن منطقه امری لازم و ضروری است.

این مدرس دانشگاه به تئوریهای جهانی اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: در جهان کنونی شناخت راه حلهای اساسی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی جامعه از طریق توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان موتور متحرکه توسعه و سرمایه گذاریهای لازم در زمینه ایجاد مراکز آموزش عالی جهت تربیت نیروی کار آمد است.

وی گفت: اکثرکشورها برای تبدیل موقعیت موجود به وضعیت مطلوب براساس شناخت ظرفیتهای ملی منطقه ای موجود جامعه، نسخه خاص خود را طراحی کرده اند و بر این باورند که توسعه هم محصول تصمیمات ملی و هم حرکت مردمی است و به توفیقات خاصی نائل آمده اند.

ملک پور تحولات شگرف در عرصه اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سه دهه اخیر را حاصل چنین نگرشی دانست و اظهارداشت: برون رفت از مشکلات موجود بر این اندیشه مبتنی است که ما بتوانیم رویکردهای خود را اصلاح کنیم و تلاش کنیم توسعه ملی و منطقه ای تبدیل به یک اراده ملی و منطقه ای شود.

مدرس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی لنگه تاکید کرد: بزرگترین دغدغه جامعه امروز بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال است که باید همه مردم ایران در هر جایگاه و صنفی دست به دست هم برای تحقق آن همت کرده و دولت نیز حمایتهای لازم را انجام دهد.

وی تاکید کرد: امروزه بازار کسب و کار در جهان نیاز به دانش علمی و تخصصی دارد و بازاریان کشور ما نیز باید از فضای سنتی موجود خارج شده و به سمت ایده ها و طرحهای اقتصادی نو، فراگیر و دانش محور گام بردارند.

ملک پور گفت: با شناسایی پتانسیلهای اقتصادی و دارایی های هر منطقه می توان رشته های دانشگاهی مورد نیاز را به دانشگاه های آن منطقه اضافه کرده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد را تربیت کرد.

وی تاکید کرد: بهبود وضعیت اقتصادی موجود تنها با بستر سازیها و اجرای پروژه های دولتی حاصل نمی شود و هرم سه ضلعی اقتصاد پویا فقط با سرمایه و تکنولوژی، بدون نیروی انسانی کامل نمی شود.

به گفته این مدرس دانشگاه بندر لنگه در حال حاضر حجم رشته های آموزش عالی در سطح استان هرمزگان بر اساس نیاز سنجیهای لازم و شناخت بازار تقاضای کار صورت نگرفته از این رو شاهد انبوهی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در سطح استان آن هم با صرف هزینه ای سنگین تحصیل و عدم تقاضای بازار کار مرتبط با رشته های تحصلی موجودهستیم .

وی اقتصاد کلان را در پله اول مبتنی بر اقتصاد فردی و خانواده دانست و بیان داشت: اگر جوانان ما پس از اتمام تحصیلات عالیه و تحمل پرداخت هزینه های سنگین تحصیل، باز هم نتوانند بازار کار مناسب را برای رسیدن به استقلال مالی پیدا کنند نمی توان وضعیت اقتصادی و نیازها را بهبود داد.

ملک پور یادآور شد: باید در مقیاس خرد شده کشوری گوشه به گوشه نیازهای یک شهر بررسی و برای ریز به ریز آن نیروی متخصص تربیت و به کار گرفته شود تا در طول یک برنامه میان مدت به نتایج دلخواه دست پیدا کنیم.