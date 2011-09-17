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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

ملک پور به مهر مطرح کرد:

تربیت متخصص بومی با توجه به پتانسیلهای هر منطقه لازمه بهبود اقتصاد است

تربیت متخصص بومی با توجه به پتانسیلهای هر منطقه لازمه بهبود اقتصاد است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: یک مدرس دانشگاه گفت: بزرگترین دغدغه جامعه امروز بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال است که این مهم تنها با اجرای پروژه های دولتی حاصل نمی شود بلکه باید با توجه به پتانسیلهای اقتصادی هر منطقه، نیروی انسانی متخصص بومی در مراکز آموزشی تربیت کرد.

میلاد ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت نامساعد بازار و اقتصاد در سراسر جهان اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی و رفاهی در گرو وضعیت اقتصادی است نیازسنجی رشته های دانشگاهی در هر منطقه و شهرستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی آن منطقه امری لازم و ضروری است.

این مدرس دانشگاه به تئوریهای جهانی اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: در جهان کنونی شناخت راه حلهای اساسی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی جامعه از طریق توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان موتور متحرکه توسعه و سرمایه گذاریهای لازم در زمینه ایجاد مراکز آموزش عالی جهت تربیت نیروی کار آمد است.

وی گفت: اکثرکشورها برای تبدیل موقعیت موجود به وضعیت مطلوب براساس شناخت ظرفیتهای ملی منطقه ای موجود جامعه، نسخه خاص خود را طراحی کرده اند و بر این باورند که توسعه هم محصول تصمیمات ملی و هم حرکت مردمی است و به توفیقات خاصی نائل آمده اند.

ملک پور تحولات شگرف در عرصه اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سه دهه اخیر را حاصل چنین نگرشی دانست و اظهارداشت: برون رفت از مشکلات موجود بر این اندیشه مبتنی است که ما بتوانیم رویکردهای خود را اصلاح کنیم و تلاش کنیم توسعه ملی و منطقه ای تبدیل به یک اراده ملی و منطقه ای شود.

مدرس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی لنگه تاکید کرد: بزرگترین دغدغه جامعه امروز بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال است که باید همه مردم ایران در هر جایگاه و صنفی دست به دست هم برای تحقق آن همت کرده و دولت نیز حمایتهای لازم را انجام دهد.

وی تاکید کرد: امروزه بازار کسب و کار در جهان نیاز به دانش علمی و تخصصی دارد و بازاریان کشور ما نیز باید از فضای سنتی موجود خارج شده و به سمت ایده ها و طرحهای اقتصادی نو، فراگیر و دانش محور گام بردارند.

ملک پور گفت: با شناسایی پتانسیلهای اقتصادی و دارایی های هر منطقه می توان رشته های دانشگاهی مورد نیاز را به دانشگاه های آن منطقه اضافه کرده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد را تربیت کرد.

وی تاکید کرد: بهبود وضعیت اقتصادی موجود تنها با بستر سازیها و اجرای پروژه های دولتی حاصل نمی شود و هرم سه ضلعی اقتصاد پویا فقط با سرمایه و تکنولوژی، بدون نیروی انسانی کامل نمی شود.

به گفته این مدرس دانشگاه بندر لنگه در حال حاضر حجم رشته های آموزش عالی در سطح استان هرمزگان بر اساس نیاز سنجیهای لازم و شناخت بازار تقاضای کار صورت نگرفته از این رو شاهد انبوهی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در سطح استان آن هم با صرف هزینه ای سنگین تحصیل و عدم تقاضای بازار کار مرتبط با رشته های تحصلی موجودهستیم .

وی اقتصاد کلان را در پله اول مبتنی بر اقتصاد فردی و خانواده دانست و بیان داشت: اگر جوانان ما پس از اتمام تحصیلات عالیه و تحمل پرداخت هزینه های سنگین تحصیل، باز هم نتوانند بازار کار مناسب را برای رسیدن به استقلال مالی پیدا کنند نمی توان وضعیت اقتصادی و نیازها را بهبود داد.

ملک پور یادآور شد: باید در مقیاس خرد شده کشوری گوشه به گوشه نیازهای یک شهر بررسی و برای ریز به ریز آن نیروی متخصص تربیت و به کار گرفته شود تا در طول یک برنامه میان مدت به نتایج دلخواه دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1409857

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