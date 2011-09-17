استقرار سپر موشکی در ترکیه موجب نگرانی ایران و منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز در پی مذاکره با ادوارد نعلبندیان همتای ارمنی خود در نشست خبری مشترک اظهار داشت: ایران و ارمنستان دو کشور همسایه هستند که از روابط دیرینه ای برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: نگاه ما به کشور ارمنستان نگاه به یک کشور دوست و همسایه است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مردم ایران نسبت به ارامنه نگاه محترمانه و ویژه ای دارند، گفت: اقلیت ارامنه در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردارند و همواره مورد احترام مردم ایران بوده اند.

صالحی اضافه کرد: در طول تاریخ روابط ایران و ارمنستان، روابطی فرهنگی و مبتنی بر اصول همکاری و همزیستی مسالمت آمیز بوده است.

وی با بیان اینکه سفرهای مسئولان دو کشور ایران و ارمنستان بسیار مهم است، گفت: هر زمانی که این سفرها انجام می شود یک قدم رو به جلو در ارتباط با تعمیق روابط بین دو کشور برداشته می شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با بیان اینکه تحولات منطقه ایجاب می کند که مسئولان ایران و ارمنستان با یکدیگر رایزنی داشته بانشد، گفت: در دیدار امروز نیز مسائل دو جانبه و همچنین موضوع تحولات منطقه به طور جدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صالحی درباره مذاکرات امروز خود با همتای ارمنی تصریح کرد: همچنین ما در خصوص موضوع مربوط به استقرار سامانه راداری موشکی که قرار است در ترکیه مستقر شود به رایزنی پرداخته ایم زیرا این موضوع موجبات نگرانی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار منطقه را فراهم کرده است.

وی گفت: ما ضرورت ایجاد یک چنین سامانه ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات و حوادث گوناگونی است را نمی بینیم و بر چنین تصمیمی تامل داریم.

وزیر امور خارجه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دوستانمان در ترکیه برای استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک کشورشان توجیه لازم را داشته باشند گفت: نباید بگذاریم منطقه بیش از این شاهد سوء تفاهمات مختلف باشد.

صالحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قریب به 15 همسایه در منطقه دارد، گفت: ما همواره سعی کرده ایم برای حل مشکلات جاری خود در جهت صلح و ثبات منطقه حرکت کنیم و امیدواریم همگان همینطور که تا به امروز در این جهت حرکت می کردیم از امروز به بعد هم در این جهت حرکت کنند و نگذاریم دیگران زمینه سوء تفاهمات را فراهم کنند چرا که کشورهای فرامنطقه ای دوست ندارند کشورهای منطقه در جهت همگرایی پیش بروند و به دنبال ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه هستند.

وی اضافه کرد: امیدواریم همواره متوجه این مطلب باشیم و خود را از کانون اختلاف افکنانی که در صدد ایجاد شکاف بین کشورهای منطقه هستند دور کنیم.

در ادامه این نشست خبری ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان گفت : در دیدار با همتای ایرانی خود موضوعات مختلفی در چارچوب گسترده ای مربوط به روابط دو جانبه و تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دو کشور ایران و ارمنستان از روابط سطح بالایی برخوردارند و از آن رضایت دارند، گفت: امیدواریم همیشه شاهد روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور باشیم.

نعلبندیان اضافه کرد: در دیدار امروز فرصت کردیم که به دستور کار روسای جمهور دو کشور ایران و ارمنستان در چارچوب توافقات کمیسیون های اقتصادی بپردازیم.

وزیر خارجه ارمنستان تصریح کرد: در حال حاضر پروژه های جدی در زمینه های انرژی و حمل و نقل بین دو کشور ایران و ارمنستان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ارمنستان همیشه به نفع تامین صلح و ثبات در منطقه دیدگاه های خود را اعلام می کند گفت: ما معتقدیم که همه مسائل باید از راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود.

نعلبندیان در ادامه در خصوص مناقشه قره باغ گفت: ارمنستان همیشه از مواضع متوازن جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع قره باغ قدردانی می کند و امیدواریم از این به بعد نیز جمهوری اسلامی ایران چنین مواضعی را نسبت به موضوع قره باغ اتخاذ کند.

وزیر امور خارجه ارمنستان در پایان سخنانش عنوان کرد: سفر من به ایران در پاسخ به سفر وزیر خارجه ایران به ارمنستان بوده است و ما خوشحال می شویم که آقای صالحی را در ارمنستان ببینیم.