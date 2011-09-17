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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

"بیداری اسلامی" منتشر می‌شود

نشریه بیداری اسلامی با همکاری بنیاد اندیشه اسلامی و مرکز اسلامی مسکو منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی از مرکز اسلامی مسکو و انتشارات مدینه و کتاب اسلامی دیدن کرد.

در ملاقات که با دمیرف معاون شورای مفتیان مسلمانان مسکو که ریاست انتشارات مدینه را نیز بر عهده دارد، دو طرف ضمن معرفی مراکز و همچنین نشریات خود راهکارهای همکاری مشترک را بررسی کردند.

طی این نشست با پیشنهاد مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی مبنی بر انتشار نشریه ای تحت عنوان بیداری اسلامی توافق و تفاهم لازم صورت پذیرفت. 

دمیرف بر حرکت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی تاکید و بیان داشت، امیدوار است این حرکت ها بتوانند اصالت و اهداف عالیه خود را حفظ کرده و به نتایج پیش بینی شده که همانا تحقق بیداری امت اسلامی است نائل شوند.

مرکز اسلامی مسکو که زیر نظر رئیس شورای مفتیان،‌راویل عین الدین اداره می شود دارای دو انتشارات به نام های کتاب اسلامی و مدینه و نشریات اسلامی متعددی از جمله نشریه مناره اسلام را منتشر می کند.

کد مطلب 1409860

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