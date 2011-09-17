اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

به این ترتیب مراسم تودیع علی فیروزگاه مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز و معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان البرز فردا یکشنبه مورخ 27 شهریورماه راس ساعت 10 صبح برگزار می شود.

مراسم یادشده در سالن میلاد شهرداری کرج (روبروی استانداری) برگزار خواهد شد.



برگزاری مسابقات شطرنج سریع در البرز

هفته پنجم مسابقات شطرنج سریع در استان البرز برگزار شد.

این دوره از مسابقات در سالن شطرنج شهید کیانپور به داوری رضا حسینی در هفت دور به روش سویسی و با زمان 15 دقیقه برای هر بازیکن و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت ( فیشر) برگزار شد.

هفته پنجم مسابقات شطرنج سریع در استان البرز با حضور 20 شطرنج باز برگزار شد که هشت بازیکن با درجه بین المللی نیز حضور داشتند.

بهروز رزاقی با 6.5 امتیاز اول، کیومرث عشقی با 5.5 امتیاز دوم و حسین پاینده با پنج امتیاز سوم و امیر محمد رحیمی با پنج امتیاز به عنوان نفر برتر زیر 14 سال معرفی شد.

اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج در استان البرز تحت عنوان جام شهید فهمیده آبانماه جاری در مجموعه شطرنج مهر شهر برگزار خواهد شد.